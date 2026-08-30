El runrún con Obed Vargas y la baza del Getafe para batir al Sevilla

En las últimas horas se han multiplicado las informaciones que daban por hecha la llegada del mexicano a Nervión, pero desde la capital de España indican que es el conjunto azulón el que estaría más cerca de hacerse con el pivote del Atlético de Madrid

El teléfono de José Ignacio Navarro echa humo. Al mercado de fichajes le quedan poco más de dos días (cierra el martes 1 de septiembre a las 23:59 horas) y el director deportivo del Sevilla FC aún tiene mucho trabajo por delante para rematar la plantilla y cambiar el rostro serio de Luis García Plaza, molesto por la venta de Oso al Estrasburgo, por otro más amable.

Muchos nombres para los extremos y la delantera

Son muchas las alternativas manejadas en los diferentes puestos a reforzar. Así, en las últimas horas ha habido movimientos por Leon Bailey e Isak Bjerkebo para los costados, preguntando también con anterioridad por Bryan Gil, Exequiel Zeballos o Gabri Martínez. Además, el sustituto de Antonio Cordón está encontrando especiales dificultades para atar a un nuevo delantero, viendo cómo se le escapaba entre los dedos el danés Conrad Harder y cómo el Levante ha dejado encarrilada la cesión de Peter Ratkov, después de que tampoco pudiera hacerse con George Ilenikhena.

Menos opciones en el centro del campo

Pero también debe llegar un pivote defensivo que aporte mayor solidez a una zona ancha igualmente escasa de efectivos, en la que Kochorashvili ha llegado para suplir a Djibril Sow. Y al contrario que en otras posiciones, no ha habido tantos nombres que hayan salido a la luz, aunque se trata de una necesidad detectada desde la pasada campaña y agravada tras la marcha de Nemanja Gudelj, que ya ha firmado como agente libre por el Getafe.

Así, semanas atrás se tanteó al tunecino Ellyes Skhiri, por el que el Colonia acabó pagando un millón de euros al Eintracht de Frankfurt, mientras que este mismo domingo se ha informado de una oferta para lograr la cesión con obligación de compra del franco-malí Soungoutou Magassa, propiedad del West Ham. Pero entre medias, se ha mantenido en la agenda el mexicano Obed Vargas.

Los números de Obed Vargas en el Atlético de Madrid

Firmado el pasado mes de enero por el Atlético de Madrid, que pagó 3 millones de euros al Seattle Sounders de la MLS, el internacional azteca no entra en los planes de Diego Simeone. El argentino, sir más lejos, lo dejó fuera de la convocatoria de este pasado sábado para visitar el Sánchez-Pizjuán, como ya hizo en las dos primeras jornadas.

Con solo 21 años, y después de haber participado en el reciente Mundial con su selección, en el Metropolitano confían en su progresión y por ello pretenden darle salida mediante un préstamo. Preferentemente en LaLiga, para que siga aclimatándose al fútbol español, después de participar en 13 encuentros la pasada campaña con la camiseta rojiblanca (750 minutos). Y dentro de plan orquestado desde el club madrileño, no le han faltado 'novias', si bien se ha llegado al epílogo del mercado sin hallar una solución.

El Alavés pierde fuerza al no vender a Antonio Blanco

En este sentido, en las últimas horas se han multiplicado los rumores sobre su inminente desembarco en el Sevilla FC. Los medios de su país se han hecho eco de estas informaciones después de que el Deportivo Alavés, que parecía el mejor posicionado, no haya acabado de dar el paso al no conseguir una oferta satisfactoria por Antonio Blanco, ofreciéndole en su lugar la renovación tras rechazar una propuesta de 5 millones más bonus procedente de Italia.

Una cesión sin opción de compra

Además de los babazorros, en la carrera por Obed Vargas también están el Valencia o el Málaga. Incluso fue relacionado a comienzos de verano con el Real Betis. Pero según el diario As, pese al fichaje de Gudelj, es el Getafe el que está más cerca de hacerse con el futbolista nacido en Estados Unidos (en Alaska concretamente) y con pasaporte español, estando a punto de cerrar una cesión sin opción de compra.

La presencia del Getafe en Europa puede ser clave

La baza que habría decantado la balanza es la presencia del conjunto azulón en la Conference League, tras eliminar al Partizán de Belgrado y clasificarse para la Fase Liga. Ese salto a nivel competitivo y el hecho de poder seguir residiendo en Madrid hacen que el pivote norteamericano vea como mejores ojos recalar en el Coliseum, con el beneplácito también de un Atlético de Madrid que, eso sí, aún no ha comunicado su decisión definitiva.