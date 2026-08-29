El Atlético se medirá al Sevilla con cinco bajas y una novedad en la lista de Simeone

Como ya se conocía, el técnico rojiblanco no podrá contar con Julián Álvarez, con su futuro en el aire, y comparecerá en el Sánchez-Pizjuán sin un delantero específico, sufriendo además otra ausencia por lesión, una por sanción y dos por decisión técnica

El Sevilla FC recibe este sábado al Atlético de Madrid en el Ramón Sánchez-Pizjuán (21:30 horas) en un exigente choque que pondrá a prueba su gran arranque de temporada, después de firmar sendas victorias en las dos primeras fechas de LaLiga. Para ello, deberá superar a un rival que necesita vencer para no despegarse pronto de Real Madrid y FC Barcelona, tras empatar la pasada jornada ante el Villarreal, y que llega en medio del enredo que supone el incierto futuro de Julián Álvarez.

Enredados en la telaraña de Julián Álvarez

El internacional albiceleste, como ya anunció Diego Simeone, no forma parte de la lista facilitada esta misma mañana por el técnico argentino, que aludió a la "indisposición" que ha impedido a su compatriota participar en los tres últimos entrenamientos del plantel rojiblanco. Sí se ejercitó solitario en la tarde de este pasado viernes en Majadahonda, con una sesión específica para su puesta a punto, pero no ha viajado hasta la capital hispalense mientras sigue pendiente de resolver su futuro.

Descartada por la entidad colchonera la posibilidad de un traspaso al FC Barcelona, como es su deseo, 'La Araña', que podría rescindir unilateralmente su contrato, tiene dos opciones a priori sobre la mesa. Quedarse en el Atlético, en el que tanto Simeone como el club cuentan con él (aún tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030), o buscar una salida a otro equipo fuera de España, con el Arsenal como opción más factible, aunque deberá abordar una operación millonaria para lograr el fichaje.

Sorloth y Le Normand se caen, pero se estrena 'Cuti' Romero

Pero al margen del argentino, son más las ausencias en la expedición rojiblanca. Así, en la convocatoria tampoco figuran ni Obed Vargas (tanteado por el Sevilla FC para reforzar su centro del campo) ni Thomas Lemar. Tanto el mexicano como el francés, que no han entrado en ninguna de las tres convocatoria de esta campaña por decisión técnica, son descartes del técnico, que también tiene las bajas para visitar Nervión de Alexander Sorloth, por lesión, y Robin Le Normand, por sanción.

Ante esas ausencias, Simeone ha vuelto a llamar a filas cuatro jugadores de las categorías inferiores (los defensas Jorge Domínguez y Dani Martínez, el centrocampista Jorge Castillo y el delantero Miguel Cubo), más Salvador Esquivel, que ejerce como tercer guardameta del Atlético de forma habitual. A ello se une el estreno en la lista de Cristian ‘Cuti’ Romero dos semanas después de integrarse al equipo.

Los 24 convocados de Simeone

Así, la convocatoria está compuesta por 24 jugadores: los porteros Jan Oblak, Juan Musso y Esquivel; los defensas José María Giménez, Marc Pubill, Marcos Llorente, David Hancko, Alejandro Grimaldo, Cuti Romero, Dani Martínez y Jorge Domínguez; los medios Rodrigo Mendoza, Johnny Cardoso, Koke Resurrección, Pablo Barrios, Álex Baena, Jorge Castillo y Morten Hjulmand; los extremos Giuliano Simeone, Arnau Ortiz y Carlos Martín; y los atacantes Miguel Cubo, Ademola Lookman y Kang in Lee.

Con dichos mimbres, el Atlético de Madrid ha partido a las 12:00 horas rumbo a Sevilla para visitar esta noche un Sánchez-Pizjuán en el que cayó derrotado el pasado mes de abril, cuando los de Luis García Plaza lograron vencer por 2-1, en la primera 'final' por la permanencia sacada adelante por el técnico madrileño. En aquella ocasión, Boñar hizo el gol colchonero, mientras que Akor Adams y Gudelj, quienes han salido este verano, anotaron los tantos del conjunto nervionense.