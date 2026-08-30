El Sevilla se mueve por un ex compañero de Robbie Ure para reforzar la banda izquierda

El club de Nervión ha mantenido contactos con el Sirus, de donde firmó al delantero escocés, para interesarse por el sueco Isak Bjerkebo como posible relevo de Oso

A falta de poco más de dos días para que cierre el mercado, el Sevilla FC aún busca varios fichajes para contentar a un Luis García Plaza que ya dejó patente su malestar por la venta de Oso al Estrasburgo. Así, de los cuatro refuerzos que se pretenden, el relevo para el hispano-argentino en el extremo zurdo es obligatorio (también debe aterrizar un delantero, un mediocentro y otro jugador de banda si Rubén Vargas acaba saliendo).

El último encuentro ante el Atlético de Madrid ya evidenció las carencias en ese costado izquierda, donde el técnico madrileño tuvo que improvisar adelantando la posición de Julio Díaz al contar con Alfon solo "para un ratito", tras salir de una lesión que no le ha permitido jugar en toda la pretemporada. Pero no está siendo nada fácil para José Ignacio Navarro rematar la planificación con fichajes de garantías que encaje en el límite salarial existente, de ahí que sean muchas las alternativas que viene manejando.

Muchos nombres en la agenda de José Ignacio Navarro

En el caso concreto de las bandas, ha preguntado al Girona por Bryan Gil, como informó ESTADIO Deportivo, y también tiene en cartera a otros como Gabri Martínez, del Sporting de Braga, o el argentino Exequiel Zeballos, que suele percutir en realidad por la derecha. Esa es la posición preferida también por el jamaicano Leon Bailey, por el que ya habría iniciado negociaciones con el Aston Villa, con la competencia del Hull City y el conjunto árabe del Al-Diriyah. Pero aún hay más opciones sobre la mesa.

El PSV Eindhoven también anda tras Bjerkebo

Así, el último en nombre en salir a la palestra es del sueco Isak Bjerkebo, de 23 años. Una vía más modesta que las anteriores (su valor de mercado es de apenas 3,5 millones de euros según la web especializada Transfermarkt), lo que no es obstáculo para que también exista el interés de otro equipo con mayor potencial económico, como es el PSV Eindhoven.

Tanto sevillistas como neerlandeses han contactado ya con el club propietario de sus derechos, que no es otro que Sirius, el mismo del que ha desembarcado este verano el delantero escocés Robbie Ure, por lo que en el Sánchez-Pizjuán podrían aprovechar la buena relación existente. Según apunta el periodista Fabrizio Romano, ambos equipos tienen en su lista al futbolista nacido en Stoby de cara a esta recta final del mercado, existiendo opciones de que su salida se produzca en los próximos días.

La trayectoria y los números de Isak Bjerkebo

Formado en las canteras del Hässleholms y el Malmö, Bjerkebo dio el salto a la elite con el Kalmar, que a su vez lo mandó cedido unos meses en 2023 al Skövde AIK. Pero fue en el modesto Varbergs BoIS, en la segunda división de su país, donde relazó su carrera hace un par de temporadas, al firmar 13 goles en 37 partidos. Es lo sirvió para ser fichado en marzo del pasado año por el Sirius, ya en la máxima categoría, donde su producción ofensiva está siendo también notable.

Con su actual equipo, el que fuese internacional sueco en categorías inferiores suma 22 tantos y 12 asistencias en 52 choques. Unos números que han llamado la atención del Sevilla FC, que está buscando cesiones para rematar su plantilla y solo podría afrontar un traspaso si es a bajo coste. El conjunto de la ciudad de Upsala, no obstante, lo tiene atado con un contrato que se extiende hasta diciembre de 2029.