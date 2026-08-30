Los elogios del Getafe a Gudelj tras el 'favor' del Sevilla y el 'recado' de Pedrosa: "Te hace sentir mejor"

El club azulón ha hecho oficial el fichaje del serbio, destacando la "experiencia y polivalencia" de un refuerzo que llega a coste cero, mientras que el lateral zurdo agradece la confianza del Rayo Vallecano y su entrenador, Beñat San José, tras ser descartado en Nervión por Luis García Plaza

Nemanja Gudelj puso fin a su etapa en el Sevilla FC el pasado 30 de junio, fecha en la que expiró su contrato. El internacional serbio albergaba la esperanza de poder seguir siendo uno de los pesos pesados del conjunto nervionense, donde estos últimos cursos ejerció como capitán. Pero finalmente no se llegó a un entendimiento y desde el Sánchez-Pizjuán anunciaron su salida como una decisión tomada "de mutuo acuerdo", aunque otras voces apuntaron que en realidad hubo algún roce entre las partes.

Al Coliseum por sorpresa, tras manejar varias ofertas

Desde entonces, el balcánico ha valorado las diferentes propuestas que ha tenido sobre la mesa, tanto de Arabia Saudí como de Italia (Udinese y Bolonia le tentaron) y LaLiga. Su deseo de permanecer cerca de la capital hispalense animó al Málaga a entablar negociaciones, al tiempo que el Mallorca apretó para convencerlo con una mejor oferta económica pese al descenso. Pero finalmente y casi por sorpresa, se ha decantado por el Getafe.

Tras despedirse al pasado jueves del club y la afición sevillistas a través de sus redes sociales con un "nos volveremos a ver", trascurridos ya casi dos meses de su salida oficial, Gudelj ha sido confirmado este domingo como nuevo jugador del conjunto azulón, adonde aterriza como agente libre para firmar por una sola temporada.

El Getafe destaca la trayectoria y los números de Gudelj

A sus 34 años, y tras siete temporadas en Nervión, llega al Coliseum "para reforzar el centro del campo y aportar su experiencia y polivalencia a la plantilla", tal y como ha destacado su nuevo club, que ha querido poner de relieve su trayectoria, apuntando que su nuevo mediocentro "cuenta con una amplia trayectoria en el fútbol europeo, con experiencia en Países Bajos, Portugal, China y España".

"Durante su etapa en el Sevilla FC, Gudelj disputó 261 partidos oficiales, convirtiéndose en el quinto jugador extranjero con más encuentros en la historia del club. En este periodo conquistó dos UEFA Europa League, en 2020 y 2023. En su última temporada en LaLiga, Gudelj ha disputado 34 partidos de LALIGA, 26 de ellos como titular, acumulando 2.347 minutos y anotando dos goles. El nuevo jugador azulón también ha sido una pieza importante para la Selección de Serbia, con la que suma 75 internacionalidades. Además, participó en el Mundial de Qatar 2022 y en la Eurocopa 2024", añade la nota del Getafe.

Pedrosa: "Es ideal para volver a demostrar lo soy"

Por su parte, Adrià Pedrosa ya fue anunciado el pasado jueves como nuevo jugador del Rayo Vallecano, al que llega cedido sin opción de compra por el Sevilla FC después de haber manejado también ofertas del Mallorca y la UD Almería, ambos de Segunda división. Tras no contar para Luis García Plaza, ni para Matías Almeyda el pasado verano, cuando ya fue cedido al Elche, el lateral zurdo está convencido de que en Vallecas puede volver a sentirse importante a sus 28 años, ocupando el lugar dejado por Pep Chavarría, traspasado al Chelsea.

“Creo que el Rayo es un equipo en el cual puedo exprimir mis cualidades de lateral. Por eso, en cuanto se dio la oportunidad de venir al Rayo, aunque tenía más encima de la mesa, le dije a mi representante que quería estar aquí. Creo que era el contexto ideal para venir como vengo este año cedido, para volver a demostrar lo que soy y volver a mis raíces de cómo soy yo jugando”, señaló en declaraciones difundidas por el club.

Su nuevo técnico está "muy encima" del lateral zurdo

Tras unos días a las órdenes de Beñat San José, el ex del Espanyol, al que aún le restará un año más de contrato con el Sevilla FC tras su préstamo, agradece el apoyo de su nuevo entrenador, después de que en el conjunto nervionense haya trabajado durante gran parte de la temporada al margen del grupo por decisión del club. “Al Rayo lo veo como un equipo muy bueno para venir. Espero que las cosas fluyan porque su idea de jugar es lo que me viene a mí personalmente bien por mi estilo. Estoy muy agradecido por la oportunidad. Desde que he hablado con él está muy encima mío y eso también te hace sentir mejor”, confesó.