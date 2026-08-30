El debut de Kochorashvili, el "miedo con Isaac Romero" y una promesa para Miguel Sierra: "Prepárate"

Luis García Plaza aprovechó la anécdota de los pitos para remarcar el sacrificio del delantero lebrijano, que jugó a pesar de sufrir un cuadro de fiebre alta. Además, el técnico destacó el buen estreno de 'Kocho', las ganas de Miguel Sierra y su idea de que Chidera Ejuke tenga muchos más minutos en este Sevilla FC

El debut de Giorgi Kochorashvili como futbolista del Sevilla FC pasó casi desapercibido, ya que el georgiano aterrizó a toda prisa y llegó a ser anunciado por Luis García Plaza entre los convocados para Bilbao antes incluso de que se publicase el anuncio oficial de su fichaje por cuatro temporadas. Como era evidente, pues ni siquiera tuvo tiempo de entrenarse con sus nuevos compañeros, la victoria San Mamés la vio desde el banquillo y se estrenó ya en la segunda parte de la derrota de este pasado sábado. Salió con ganas e incluso estuvo a punto de marcar su primer gol en un disparo a los pocos segundos de entrar en el lugar de Jon Guridi.

En el duelo contra el Atlético de Madrid, también salió como revulsivo Isaac Romero, que hizo un esfuerzo para llegar a tiempo y entró al campo en una llamativa situación con la grada silbando mientras se marchaba Peque para dejar su sitio al nuevo '16' sevillista y sin que desde fuera se entendiese para quién iban dirigidos los pitos. En cualquier caso, Luis García Plaza tuvo palabras de elogio para el lebrijano y para las primera sensaciones con 'Kocho', aunque evidentemente necesita tiempo para adaptarse. También resaltó el paso adelante de Miguel Sierra y su cambio de planes con Chidera Ejuke, dadas las circunstancias.

El debut de Kochorashvili con el Sevilla FC

"Kochorashvili ha estado muy bien. Creo que ha entrado bien. Todos los chicos han entrado muy bien. Tenemos que utilizar a todos y todos van a estar disponibles. Creo que es una plantilla que se va a dejar la vida. Creo que lo habéis visto. Entran dentro y ellos mismos lo han dicho: 'Tenemos que mejorar en esto. Tenemos que hacer esto'. Eso lo hemos explicado y en la segunda parte lo han corregido. Lástima que en el fútbol el acierto es lo que cuenta. Porque creo que, si llegamos a meter el 2-3, y hemos creado situaciones para meter el 2-3, veía cerca el empate. Pero claro, te falta. Les he dicho en la pausa de hidratación: 'Es más difícil hacer el 2-3 que el 3-3'. Muy contento con la segunda parte, con Giorgi Kochorashvili y con todos", explicó el entrenador del Sevilla FC sobre el partido del georgiano.

Las estadísticas de Kochorashvili en su debut con el Sevilla

Al margen de esas buenas sensaciones, 'Kocho' dejó interesantes números en los 35 minutos que estuvo sobre el campo. Intentó dos disparos que se marcharon desviados y puso tres centros al área que no llegaron a encontrar rematador, participando en 34 jugadas en las que cosechó un 95 por ciento de efectividad en el pase: 20 de 21, con 15 de 16 en campo rival y con pleno acierto en terreno propio (5 de 5). Eran minutos para arriesgar y acumuló seis pérdidas; pero lo compensó con tres contribuciones defensivas, un robo de balón, un despeje y tres duelos individuales ganados de entre los cuatro que libró a ras de césped.

Isaac Romero pasó toda la noche previa con fiebre alta

"Tienen que ir cogiendo ritmo todos. Tenemos muchos jugadores que se tienen que ir haciendo y tienen que ir cogiendo ritmo. Por ejemplo, os quiero aclarar una cosa. A Isaac Romero lo he sacado por obligación, porque ha estado toda la noche con fiebre. Absolutamente con fiebre. Incluso le he dicho: 'Si no marcamos el 1-3, ni juegas'. Porque tenía miedo de que pudiera pasarle algo muscular. Ahora está con fiebre y muerto. Y al chaval le agradezco que haya hecho un esfuerzo para poder estar", explicó el entrenador del Sevilla en la rueda de prensa posterior.

Luis García Plaza cree que "Ejuke está para más"

"Sí, claro que lo veo para más. Y desde que estoy aquí, he utilizado mucho a Ejuke. No sé los números con otros entrenadores. Cuando yo llegué llevaba, si no recuerdo mal, cuando lo puse el primer día ante la Real Sociedad en casa, una cantidad enorme de partidos sin ser titular. Conmigo ha jugado los tres partidos de Liga. El año pasado participó, lo puse de titular. O sea, que Ejuke me gusta y puede jugar de principio".

"Es verdad, y ya lo he explicado antes, que teníamos un plan de partido que nos cambia un día antes. El que más se adaptaba a cómo habíamos preparado el partido era Julio Díaz. A lo mejor, si Oso se llega a ir una semana antes, habría trabajado con Ejuke. Son completamente diferentes", manifestó sobre su alineación inicial.

Miguel Sierra, decisivo en los tres partidos de LaLiga

Con un penalti forzado ante el Rayo, una expulsión provocada contra el Athletic y un golazo al Atlético, Miguel Sierra es la mejor noticia de este inicio de curso en el Sevilla FC. "Yo creo que él ha mejorado cuando el equipo ha mejorado. No ha estado bien en la primera parte, como no ha estado bien el equipo. Y en la segunda ha estado muy bien, como ha estado muy bien todo el equipo. Entonces, creo que al final el equipo ayuda a que los jugadores salgan".

"Miguel Sierra... bueno, te voy a desvelar una conversación privada que tuve con él el año pasado. Fíjate, ahora me la pones a huevo. El año pasado, con toda la plantilla que teníamos, que era de un número muy grande, por todo lo contrario que ahora, le dije a Miguel Sierra: 'Vamos, es una situación muy complicada. Estate muy tranquilo, por si algún día te utilizo o no, pero prepárate para el año que viene'. Y está el chaval ahí, jugando, rotando, haciendo las cosas muy bien... Y me alegro".