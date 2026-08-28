El Sevilla se cuela en una carrera sin avances notables por Exequiel Zeballos

En Italia aseguran que el club de Nervión puja con el Parma por el fichaje del extremo argentino tras estancarse su llegada al Nápoles, si bien desde su entorno aseguran a ESTADIO Deportivo que no ha pasado de preguntar por las condiciones de su posible llegada

Con rostro serio, Luis García Plaza admitía este viernes, en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana ante el Atlético de Madrid, que la salida de Oso es "un palo". El hispano-argentino ya se encuentra en Francia para rubricar su fichaje por el Estrasburgo, que dejará 10 millones en las arcas. Pero, además, se sigue negociando también la venta de Rubén Vargas al Olympiacos. El suizo, de momento, volverá a quedarse fuera de la lista ante los colchoneros, lo que reduce las opciones en las bandas a Miguel Sierra, Ejuke y Alfon, que está "para un ratito" tras su lesión, de ahí que el técnico madrileño no descarte utilizar en la izquierda a Julio Díaz.

José Ignacio Navarro busca dos extremos

Para este inminente duelo ya no hay más vuelta de hoja. Pero José Ignacio Navarro trabaja a contrarreloj para cerrar la plantilla con tres o cuatro fichajes más y tratar de revertir el palpable enfado de su entrenador, que no las tiene todas consigo acerca del remate final del mercado del sustituto de Antonio Cordón. De esos refuerzos esperados, dos serían para los costados, uno para cada uno, surgiendo en las últimas horas un nuevo nombre en una lista de la que ya hubo que borrar a Bryan Zaragoza, reclutado por Monchi para su Espanyol, y en la que se encuentran también Bryan Gil o Gabri Martínez.

El Celta de Vigo ya se cayó de la pelea

Así, el Sevilla FC se habría metido en la puja por Exequiel Zeballos, aunque su llegada no se antoja nada sencilla por varios motivos. Para empezar, por la competencia existente. En LaLiga, de hecho, el Celta de Vigo ya estuvo cerca de incorporarlo a sus filas semanas atrás, pero se cansó de esperar al argentino, que fijó su prioridad en la Serie A ante el interés del Nápoles, con el que también ha venido negociando desde hace un tiempo.

Exequiel Zeballos acaba contrato a final de año

Las limitaciones del club partenopeo a la hora de inscribir a nuevos jugadores, sin embargo, han dejado su aterrizaje en el otrora San Paolo en 'stad by'. Su intención era firmarlo en el mes de enero, ya como agente libre, pues su contrato expira el próximo diciembre. Pero Boca Juniors trata de buscar algún beneficio ahora y por medio de esa rendida no solo tratarían de colarse desde Nervión. También el Parma quiere aprovechar que las conversaciones con el Nápoles se encuentran estancadas para llevarse el gato al agua.

Un ofrecimiento retomado en Nervión

Según informa el periodista Nicolò Schira, la entidad del Ennio Tardini ya ha presentado una primera oferta de 5 millones de euros, apuntándose incluso que Zeballos habría dado su consentimiento para firmar un contrato hasta 2031. Aunque la misma fuente ha asegurado poco después que el conjunto sevillista se ha unido a una carrera que aún no tendría ganador. Al respecto, ESTADIO Deportivo ha podido conocer que se trató de un ofrecimiento a comienzos de verano y desde el entorno del futbolista confirman que han preguntado ahora por las condiciones de su posible fichaje, sin avanzar más allá de esa consulta.

La segunda complicación, además, es que habría que rascarse el bolsillo para hacerse con un extremo que puede desenvolverse por ambas bandas (aunque preferentemente por la derecha) y que posee un valor de mercado de 7 millones según la web especializada Transfermarkt. Todo ello, después de que el propio Parma ya se impusiera a los blanquirrojos en la pelea por el también argentino David Romero.

Apartado en Boca Juniors

De momento, en cualquier caso, lo único claro es que el jugador nacido en La Banda desea dar el salto a Europa a sus 24 años. Por ello, Zeballos ha rechazado la oferta para ampliar su vinculación presentada por Boca Juniors y su presidente, Juan Román Riquelme, fue contundente al respecto: “El que no quiere renovar, no juega”. Una amenaza lleva a la práctica con todas las letras, pues se entrena al margen desde hace meses y no ha sido convocado en ninguna de las seis jornadas del Torneo Clausura.

Producto de la cantera 'xeneize', 'El Changuito', como se le conoce, debutó con el primer equipo siendo juvenil y años atrás vio frenada su progresión al sufrir una fractura de tibia, primero, y la rotura de ligamento cruzado, después. Recuperado de ello, no obstante, sus números en la elite relejan 16 goles y 16 asistencias en 140 encuentros con el conjunto de La Bombonera.