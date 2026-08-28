Renato Sanches, los fichajes del Sevilla y los favores de Jorge Mendes: piensa mal y acertarás

El club nervionense maneja el ofrecimiento del internacional portugués, que busca una salida del PSG en esta recta final del mercado, por parte del 'superagente' Mendes, a quien en Nervión han pedido que les ayude con su representado Fábio Cardoso

Sólo quedan cuatro días para que cierre el mercado de fichajes y el Sevilla FC va a máxima velocidad: el jueves se hizo oficial la cesión de Adrià Pedrosa al Rayo Vallecano, este viernes Joaquín Martínez 'Oso' ha viajado a Francia para firmar por el Racing de Estrasburgo, la entidad nervionese confía en cerrar este fin de semana el traspaso de Rubén Vargas al Olympiacos FC y con otros como Lucien Agoumé no se podrá descartar nada hasta incluso más allá del 2 de septiembre; pues tiene mercado en el fútbol saudí. Con este margen, José Ignacio Navarro aún tendría que cerrar la plantilla con los entre tres y cuatro refuerzos que él mismo estimó que necesita Luis García Plaza: extremos (en plural), delantero y mediocentro son las prioridades.

En ese maremágnum, ha reaparecido en Nervión la figura de Jorge Mendes, sin que esté muy claro si eso es bueno, malo o regular. Una información publicada este viernes por Diario de Sevilla informa de que el Sevilla FC maneja entre sus opciones para reforzar el centro del campo el nombre del internacional portugués Renato Sanches. Diversos medios de comunicación y periodistas de Portugal se han hecho eco de esta noticia en las últimas horas, precisando que de momento no hay nada avanzado y asegurando que todo parte de un ofrecimiento del afamadísimo propietario de la agencia Gestifute. La misma que trajo a Fábio Cardoso. Casualidades en el fútbol, pocas. Y los favores de Mendes los carga el diablo. Piensa mal y acertarás.

Con Jorge Mendes, los favores con otro favor se pagan

En este sentido, cabe recordar que el 'superagente' portugués se cobró el pasado verano un favor que le debía Antonio Cordón, por aquel entonces director deportivo del Sevilla FC, y buscó cabida al central Fábio Cardoso en el último día del mercado estival de fichajes de 2025. El club andaluz necesitaba centrales y el luso llegaba avalado por su experiencia en el FC Oporto antes de emprender una etapa en el fútbol árabe con la camiseta del Al-Ain. Firmó un contrato de dos años -hasta 2027- con un sueldo bastante jugoso -está en unos 2,5 millones de euros anuales de gasto total para el club-.

Sin embargo, Matías Almeyda apenas contó con él y Luis García Plaza ni siquiera le llegó a alinear a pesar de estar disponible físicamente. Este verano ha estado todo el verano ejercitándose al margen del grupo junto a otros como Joan Jordán, Fede Gattoni, Rafa Mir o Adrià Pedrosa. A principios de verano trascendió que José Ignacio Navarro, promocionado exayudante de Cordón, había pedido a Jorge Mendes que usase el teórico buen cartel que Cardoso tiene en Arabia Saudí, Qatar o Emiratos Árabes para liberarle de ese improductivo gasto; pero a fecha de 28 de agosto, el zaguero luso es el único 'descarte' que no se ha movido. ¿Favor por favor?

Renato Sanches, sobre la mesa del Sevilla FC

Otrora 'niño prodigio', de indudable talento y con unas condiciones atléticas del todo formidables, la carrera de Renato Sanches es bastante extraña. Lleva unos años atrapado en un progresivo declive, con momentáneos picos que de momento se quedan sólo en un amago de resurgir. Ganador del Trofeo Golden Boy 2016 a mejor futbolista joven de Europa, el mediocentro de 29 años busca una salida del París Saint-Germain tras rendir a buen nivel el curso pasado como cedido en el Panathinaikos griego.

Sólo le queda un año más de contrato con los galos, pero su ficha, en un equipo de las estrecheces del Sevilla FC no se encaja así como así. Además, es arriesgado. Desde su eclosión en el Benfica SL no ha vuelto a recuperar ese nivel arrollador que tenía hace una década, cuando el FC Bayern de Múnich gastó casi 40 millones de euros en su fichaje o el Swansea City pagó 8,5 por su cesión simple en la 17/18. El LOSC Lille le recuperó brevemente tras pagar 20 millones en 2019, pero le acabó vendiendo por 15 al PSG en 2022. Desde entonces, acumula préstamos llenos de luces y sombras en la AS Roma, en el propio Benfica y en el Panathinaikos. Jorge Mendes ya le está buscando su próximo destino.