Propuesta económica del Sevilla por Petar Ratkov mientras crece la competencia

El Sevilla, con competencia en LaLiga, da un paso al frente y pone sobre la mesa de la Lazio una cesión remunerada después de haber recibido luz verde por parte del delantero balcánico

La salida de Oso y la probable de Rubén Vargas propiciará con casi toda seguridad un carrusel de incorporaciones sobre la bocina de este mercado con el segundo delantero como una de las prioridades.

Tras cerrar a Robbie Ure, José Ignacio Navarro trabaja en completar la vanguardia y, una vez bloqueada hasta el momento la opción de George Ilenikhena, José Ignacio Navarro se centra en otros frentes, especialmente en la operación para reclutar al punta serbio Petar Ratkov.

A principios de semana trascendió desde Italia el interés por el ariete balcánico, en la rampa de salida de la Lazio, y con el paso de los días esta vía ha ganado fuerza por la predisposición de Ratkov a poner rumbo a Nervión y la posibilidad de acordar una cesión con opción a compra a pesar de que el club romano pagó el enero pasado 13 millones de euros al Salzburgo.

El Sevilla pagaría por la cesión de Ratkov

De este modo, el espigado atacante de 193 centímetros, después de haber rechazado a Dínamo Moscú y Southampton, que ofreció 10 millones, sí ha dado luz verde al Sevilla para que negocie con la Lazio al seducirle esta opción para relanzar su carrera, y ya se han producido contactos entre los clubes para tratar de avanzar en el acuerdo con la cesión como vía de partida.

Acercamientos en los que el Sevilla ya ha trasladado una oferta a su homólogo romano según asegura Matteo Moretto. Propuesta que no se limita a una cesión simple, pues el periodista puntualiza que incluye una aportación económica por parte nervionense.

En este sentido, la entidad de Eduardo Dato ha puesto sobre la mesa lazial un millón de euros por la cesión intentar convencer a los del Olímpico de Roma que le dejen salir por medio de esta fórmula más allá de que su deseo inicial fuera una venta para recuperar lo invertido. Y es que en la Lazio entienden que Ratkov podría revalorizarse en su paso por el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Competencia en LaLiga por Ratkov

No obstante, el Sevilla no es el único club interesado en el internacional serbio, pues también ha llamado a su puerta el Toulouse francés y dispone de otra posibilidad en LaLiga.

No en vano, Gianluca Di Marzio afirma que el Levante ha puesto los ojos en Ratkov en su búsqueda de un nuevo delantero después de que recientemente trascendiera que ha contactado con Bakambu. Los del Ciutat de Valencia también ofrecen una cesión con opción a compra y la realidad es que el balcánico cuadra más que el congoleño en el perfil pretendido.