Luis Castro, técnico del Levante, pone en alerta al Sevilla con Carlos Álvarez: "Si es lo mejor para el club, no diré lo contrario"

El entrenador granota avisa que no se opondrá al traspaso del sanluqueño y deja entrever que es una posibilidad, con lo que supondría para el plan trazado por el Sevilla

El futuro de Carlos Álvarez en este mercado se encuentra en el aire y el Sevilla se mantiene muy atento a lo que pueda ocurrir ante la posibilidad de recuperar al canterano a coste cero en el próximo verano.

El mediapunta termina contrato el 30 de junio de 2027 y el Levante se resigna a que el futbolista no renovará y trata de obtener rédito con su traspaso en la recta final de esta ventana, pues se erige en la última oportunidad de engrosar sus arcas. No en vano, a partir de enero podrá negociar con cualquier club con la carta de libertad.

Contexto en el que confluyen las intenciones del Sevilla y del sanluqueño, que nunca ha escondido su deseo de regresar al Sánchez-Pizjuán y que sabe que ahora se presenta la gran oportunidad.

El plan del Sevilla con Carlos Álvarez

Desde Valencia se ha deslizado que los nervionenses no descartan mover pieza en el mercado a tenor del interés de los granotas de traspasarlo ya, pero, salvo que redujera drásticamente sus pretensiones, el plan en Eduardo Dato, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, pasa por esperar a principios de año para que no suponga ningún desembolso repescar a un canterano que vendió sin ingresos directos. Ahora mismo no se encuentra en disposición de realizar un dispendio para incorporarle y así lo transmite por vía interna.

Una estrategia que trata de evitar el Levante, que está moviendo al futbolista en el mercado y filtra propuestas interesantes, sobre todo de la MLS. Tanto es así que el propio entrenador del Levante, Luis Castro, se expresó con claridad sobre lo que puede suceder con el sevillano en el cierre después de no haberle concedido ni un minuto en el último partido.

El técnico del Levante asegura que no pondrá trabas a la salida de Carlos Álvarez

En este sentido, en rueda de prensa se mostró resignado ante su posible salida y no escondió su pesar al considerarlo un futbolista con peso en su proyecto más allá de su última decisión, pero dejó claro que no se opondría.

"Si lo mejor para el futuro del club es que algún jugador salga, yo no voy a decir lo contrario aunque me guste mucho el jugador. Lo más importante es el club. Hay una persona que hace un esfuerzo incluso con su dinero”, indicó el entrenador portugués sobre una realidad que dará que hablar hasta el 'deadline'.

En principio, Carlos Álvarez no está por la labor de salir traspasado este verano porque supondría cerrar la puerta a la vía de volver gratis a Nervión, si bien no se puede descartar tampoco la luz verde si llegara una oferta sugerente que le sedujera y le permitiera dar un paso hacia adelante a su carrera a los 25 años. El Sevilla no pierde de vista su situación.