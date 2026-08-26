Plan definido en el Sevilla con Carlos Álvarez bajo la presión del Levante

El Levante mira a Nervión en su intención de hacer caja con el mediapunta en este mercado al no renovar su contrato, pero la hoja de ruta sevillista contempla otro escenario en consonancia con la voluntad del canterano

El futuro inmediato de Carlos Álvarez dará que hablar en la recta final del mercado por su circunstancia contractual y deportiva en el Levante después de que Luis Castro le dejara sin minutos en el partido contra Osasuna.

De hecho, el técnico portugués afirmó que era una decisión personal y dejó abierta la puerta de salida: "Todos pueden salir. Carlos no ha tenido minutos porque hoy lo he decidido así. Necesitábamos otras cosas, que no son las que Carlos nos da".

Las posturas de Sevilla, Carlos Álvarez y el Levante

Lo cierto es que el canterano nervionense termina contrato el 30 de junio de 2027 y, a día de hoy, no tiene intención de renovar pese a los intentos del Levante, por lo que en Orriols lo están moviendo en el mercado al tratarse de la última oportunidad de hacer caja con su venta. No en vano, en enero ya podrá negociar libremente con cualquier club y el de Sanlúcar nunca ha escondido su deseo de regresar al Ramón Sánchez-Pizjuán.

En este sentido, el Sevilla adquiere protagonismo en el actual contexto de Carlos Álvarez tanto en cuanto ya se han producido varias conversaciones informales para indagar en su tesitura e intercambiar posicionamientos de cara a su vuelta a Nervión. El futbolista y el Sevilla quieren que haya reencuentro y el Levante juega sus cartas en este sentido, presionando con su posible traspaso con este mercado.

Los plazos planeados por el Sevilla

De hecho, desde Valencia se apunta que el Sevilla planea adelantar sus intenciones y trata de hacerse ya con sus servicios si hace caja con las salidas pendientes aprovechando que aún dispone del 30% del pase, un 10% menos del que se reservó cuando Víctor Orta acordó con el Levante un traspaso a coste cero.

No obstante, el plan trazado por los nervionenses, según ha podido saber ESTADIO Deportivo, no pasa por realizar una inversión en la presente ventana a menos que fuera por una cantidad baja, lo que difícilmente se producirá -su cláusula asciende a 25 millones-.

En este sentido, en el Sánchez-Pizjuán centran la mirada en hacerse con sus servicios con la carta de libertad cuando arranque el próximo año a sabiendas de que comparte intenciones con el mediapunta y confía en que permanezca un curso más en el Ciutat de Valencia sin ampliar su vinculación.

La predicción de Kochorashvili y la sonrisa de José Ignacio Navarro

Ayer, en la presentación de Robbie Ure y Kochorashvili, se le preguntó al georgiano por Carlos Álvarez, su compañero en el Levante, y José Ignacio Navarro sonrió, posiblemente por el oportunismo de la cuestión. El flamante fichaje sevillista habló de su buena relación con el sanluqueño y compartió lo que le dijo sobre el futuro de ambos.

"Hablo mucho con Carlitos porque en el Levante encajé muy bien con él, le conocía dentro y fuera y es muy intenso, un amigo muy cercano, pero al final el fútbol siempre tienen diferentes destinos. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro, pero le dije que algún día terminaríamos jugando juntos porque disfruté mucho en el campo con él", indicó el georgiano ahora que Carlos Álvarez vuelve a estar en la órbita blanquirroja.