Dos extremos sobre la mesa del Sevilla con Rubén Vargas cerca de salir: Tay Abed y Gabri Martínez

El Sevilla, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, estudia el ofrecimiento del joven extremo israelí en condición de cedido, y también valora como opción que gusta al futbolista español del Braga

Al margen de un segundo delantero y un nuevo refuerzo para el centro del campo, el Sevilla también sondea el mercado de extremos para potenciar su apuesta por fuera, más si cabe en el caso de que se consume el traspaso de Vargas.

El internacional suizo ya ha alcanzado un acuerdo con Olympiacos y ambos clubes negocian para cerrar el traspaso, por lo que José Ignacio Navarro trabaja desde hace tiempo para cubrirse las espaldas ante la cantada salida de una de las estrellas sevillistas.

Esta búsqueda ha provocado también que proliferen los ofrecimientos de extremos a las oficinas del Sánchez-Pizjuán, los cuales, en algunos casos, se estudian como opción más para apuntalar esta demarcación.

Tay Abed, ofrecido como cedido y valorado en el Sánchez-Pizjuán

Dentro de este contexto, ESTADIO Deportivo ha podido saber que el director deportivo sevillista tiene sobre la mesa el nombre de Tay Abed, joven extremo diestro israelí que milita en el Levante y que ha sido ofrecido a través de su agencia de representación.

A sus 22 años saldrá en condición de cedido del club granota y, según apuntan a esta redacción, en Nervión no han archivado esta opción como ocurren con muchos otros ofrecimientos, sino que la estudian como bala en la recámara. En este sentido, desde su entorno, parte interesada lógicamente, señalan que José Ignacio estaría considerando esta vía dentro de los numerosos nombres manejados para esta posición.

Operación a bajo coste

Lo cierto es que Tay Abed, tasado en un millón de euros por Transfermarkt encaja a la perfección en el plano económico, pues el Levante desea cederlo, pero cuesta cuadrarlo en el deportivo a tenor de su escaso protagonismo la campaña pasada en el Ciutat de Valencia tras aterrizar en enero por 200.000 euros procedente del PSV.

El futbolista de Tel Aviv se marchó muy joven de su país para recalar en los escalafones inferiores del club neerlandés, donde exhibió una proyección ilusionante y cifras espectaculares, con un total de 44 goles y 11 asistencias, una de ellas en la Youth League. Además, en diciembre de 2025 llegó a debutar con el primer equipo.

Esta evolución llamó la atención del Levante, que lo firmó en el pasado mercado invernal, si bien solo logró disputar 87 minutos repartidos en siete partidos, y en el presente curso no ha sido citado en ninguno de los dos encuentros. Por ello, sus agentes lo están moviendo en diversos mercados y su nombre ha llegado a Nervión.

Gabri Martínez gusta en Nervión

En las últimas horas también ha aparecido otro nombre en la órbita nervionense como posible recambio de Vargas, el extremo izquierdo Gabri Martínez. Así, el periodista Ismael Medina afirma que el Sevilla tiene en su lista al futbolista español, ahora en las filas del Sporting de Braga y que cuyo valor de mercado alcanza los siete millones de euros.

No obstante, no se trataría del 'plan A' de José Ignacio Navarro, con otras alternativas por delante, pero sí una vía interesante que gusta en la dirección deportiva. Eso sí, supondría un desembolso al terminar contrato en 2029 y firmar seis goles y siete asistencias el curso pasado.

No obstante, este curso solo ha jugado 60 minutos en los siete partidos disputados por los lusos y está siendo ofrecido para salir. En Nervión se recibió con agrado su ofrecimiento.