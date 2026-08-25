Kochorashvili, sobre la vuelta de Carlos Álvarez al Sevilla: "Le dije que algún día terminaríamos jugando juntos"

El georgiano, en su presentación como nuevo jugador sevillista, ha mostrado su ilusión e implicación con su llegada al Sevilla FC; aparte de admitir que concuerda con sus valores y dejar una importante señal a Carlos Álvarez

La sala de prensa del Ramón Sánchez-Pizjuán ha sido testigo, en el mediodía de este martes, de la presentación tanto de Robbie Ure como Giorgi Kochorashvili como nuevo futbolistas del Sevilla FC. Es cierto que, en el caso del escocés, estaba previsto que este acto se hiciese la pasada semana, pero el devenir de los acontecimientos ha hecho que sea este martes el día elegido. Son dos movimientos que, dentro de la afición, han acaparado mucha expectación. Al escocés ya se le ha visto hasta haciendo su debut en el Ramón Sánchez-Pizjuán y siendo decisivo frente al Athletic Club en San Mamés.

Sin embargo, al que no se le ha visto aún sobre el césped es al georgiano Kochorashvili. El pasado jueves llegó por la noche a la ciudad de Sevilla y, el viernes, firmó su contrato con el club nervionense y se subió directamente al avión para ya formar parte de la expedición a Bilbao. Durante sus primeros días en la ciudad, ya se le ha visto muy arraigado a los sentimientos sevillistas, siendo muy curiosa la imagen que se pudo ver en RRSS donde estuvo cantando el himno mientras paseaba en la Plaza de España.

Ni un día de descanso para Kochorashvili

No se puede decir que el georgiano haya parado un minuto desde su llegada a la capital sevillista. Nada más firmar, ya fue a Bilbao para estar a disposición de García Plaza. "Han sido días intensos, estoy muy contento, en un sitio que me he imaginado muchas veces, jugar en un gran club, el ambiente es de máximo compromiso por el objetivo y para luchar en cada partido", declaró.

Una de las curiosidades es que, a pesar de contar con días libres, se fue a la ciudad deportiva para seguir trabajando. Un detalle que no ha pasado desapercibido. "Ha sido siempre importante muy bien físicamente, y cuando dieron días libres dije que me gustaría entrenar y me facilitaron mucho para que viniera a entrenar, siempre hay que valorar esas cosas del club y agradecer ese esfuerzo. Todo empieza en trabajar en días libres o de trabajo".

La operación no parecía tener final y fueron semanas de dimes y diretes hasta que llegó a Nervión. "Soy una persona tranquila y lo he vivido tranquilo aunque siempre está esa preocupación del futuro. Muy feliz de estar aquí porque todos sabemos que desde niño en Georgia no se ven muchos partidos, pero sí de Madrid, Barcelona, Sevilla... Y en mi mente ya estaba. En Georgia a quién preguntes todos los niños han soñado estar aquí. Estoy aquí para poder representar a todos esos niños de Georgia que tienen el sueño de jugar en un club tan grande como el Sevilla

Su pasado granota que le ha hecho entender su presente

El georgiano ya cuenta con un importante bagaje en el Levante UD, donde ha compartido vestuario con varias leyendas sevillistas. "Me ha transmitido mucho, coincidí con Iborra, Coke y Campaña, sé los valores del Sevilla, van de la mano con cómo soy yo", respondió.

¿Cómo se define? "Es difícil de responder, donde el equipo y míster me necesite, pero todos sabemos que mi fuerza está jugando en 8, tengo llegada, entonces la respuesta es donde el míster me necesite".

La lanza a favor de la llegada de Carlos Álvarez a Nervión

Uno de los temas más interesantes ha sido su amistad por Carlos Álvarez. El jugador está siendo vinculado con el club de su vida en este final del mercado y el georgiano lo ha dejado claro. "Hablo mucho con Carlitos porque en el Levante encajé muy bien con él, le conocía dentro y fuera y es muy intenso, un amigo muy cercano, pero al final el fútbol siempre tienen diferentes destinos. Vamos a ver qué va a pasar en el futuro pero le dije que algún día terminaríamos jugando juntos porque disfruté mucho en el campo con él", respondió.

El centrocampista y el sevillano han compartido grandes recuerdos en el conjunto granota, donde consiguieron fraguar una gran amistad que se veía, incluso, en las celebraciones que hacían de sus respectivos goles. En ESTADIO Deportivo, hemos ido contando que se estaba creando un escenario propicio para su fichaje, y habrá que ver si todo esto puede ir derivando en algo más concreto.