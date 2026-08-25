José Ignacio Navarro y el final de mercado del Sevilla: "Tenemos capacidad para realizar inscripciones"

El director deportivo ha analizado las claves de la entidad nervionense en la recta final de la mercado de salidas y entradas al que le resta una semana: "Trabajamos en buena línea para tener una plantilla competitiva"

José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla FC, se ha referido al final de mercado que afronta la entidad nervionense que entra en la semana final con varias situaciones de entradas y salidas pendientes. "A día de hoy tenemos capacidad de inscribir fichajes. El número de jugadores dependerá del coste de cada operación. Tenemos que seguir generando límite y trabajando en salidas para generarlo", ha asegurado este martes.

Unas palabras que José Ignacio Navarro ha pronunciado durante la presentación ante los medios de comunicación de Giorgi Kochorashvili y de Robbi Ure como futbolistas del Sevilla. "Son ocho incorporaciones, el mercado sigue abierto como bien sabéis. También se han producido también salidas y, a partir de ahí, trabajamos en buena línea para tener una plantilla competitiva", ha añadido el director deportivo del equipo nervionese al respecto.

José Ignacio Navarro y el número de jugadores para la plantilla del Sevilla

Una de las cuestiones planteadas a Navarro es el número de efectivos que necesitaría este Sevilla, después de que Luis García Plaza señalara la dificultad que entraña disponer en estos momentos de una plantilla de 16 jugadores. "Lo importante es tener una plantilla competitiva. Es verdad que esos fueron los desplazados al partido contra Athletic, pero había jugadores que por lesión no se encontraban como Alfon y Marcao y otros que se quedaron aquí Rubén. Serían", contestado el director deportivo del Sevilla que ha añadido: "Lo importante no es el número, sino que tengamos una plantilla competitiva. Seguramente nos iremos a los 20, 21, 22 jugadores, más los canteranos y los que han cogido dorsal del primer equipo".

Lo que no ha dejado claro Navarro es si habrá fichajes nuevos de aquí al próximo sábado cuando el Sevilla se enfrentará al Atlético de Madrid. "Nuestra hoja de ruta es llegar con la plantilla lo más competitiva posible al día 1 de septiembre", ha recordado el director deportivo en alusión al día final en el que se cerrará la ventana.

Del número de operaciones a si habrá un remanente para el mercado de invierno

En ese sentido no ha querido concretar cuántas operaciones, entre salidas y entradas, podría realizar aún el Sevilla. "Es algo que no depende de nosotros. Al final, para que se dé una operación tiene que haber tres patas que se tienen que poner de acuerdo, tanto el club comprador como el vendedor como el jugador", ha manifestado.

Además, Navarro ha sido preguntado por si el Sevilla gastará ahora todo sus recursos y límites ahora o si guardará algo para el mercado de invierno. "Lo veremos al final de mercado", ha indicado el director deportivo del Sevilla que ha continuado: "Cuando lleguemos al límite sabremos si hemos gastado todo el límite. La idea nuestra es meter todo lo que tengamos a disposición del entrenador".

Finalmente, Navarro se ha referido al hecho de que el Sevilla sea el líder de la clasificación en estos momentos y le ha restado trascendencia: "Lo mejor de la clasificación son los seis puntos que tenemos y que nos acercan al objetivo final".