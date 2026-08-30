El Sevilla se está moviendo mucho en el tramo final del mercado y, entre otros, nombres aparece vinculado al mexicano Vargas

La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 31 de agosto de 2026

TENTADO

Vincula al Sevilla con el mexicano Obed Vargas, aunque desde Madrid insisten en que el Getafe tiene la delantera

AMRABAT DEJA 'TIRADO' AL BETIS

Ficha por el Ajax y asegura que empezó a negociar con el club neerlandés cuando aún era verdiblanco

CON 10 MINUTOS ES SUFICIENTE

El Madrid barre al Málaga (4-0) en diez minutos mágicos; primeras victorias de Deportivo y Athletic

MARC MÁRQUEZ SIGUE GANANDO

Aragón sigue siendo 'territorio' Márquez y, con un pleno, se acerca al liderato del Mundial de MotoGP