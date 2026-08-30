La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 31 de agosto de 2026
El Sevilla se está moviendo mucho en el tramo final del mercado y, entre otros, nombres aparece vinculado al mexicano Vargas
La portada de ESTADIO Deportivo para el lunes 31 de agosto de 2026
TENTADO
Vincula al Sevilla con el mexicano Obed Vargas, aunque desde Madrid insisten en que el Getafe tiene la delantera
AMRABAT DEJA 'TIRADO' AL BETIS
Ficha por el Ajax y asegura que empezó a negociar con el club neerlandés cuando aún era verdiblanco
CON 10 MINUTOS ES SUFICIENTE
El Madrid barre al Málaga (4-0) en diez minutos mágicos; primeras victorias de Deportivo y Athletic
Aragón sigue siendo 'territorio' Márquez y, con un pleno, se acerca al liderato del Mundial de MotoGP