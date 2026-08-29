30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 29 de agosto de 2026

Sevilla y Betis, con ganas de seguir peleando en la cabeza de la tabla, afrontan dos duelos complicados por diferentes motivos

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El Sevilla recibe al AtléticoImago

Antonio José MedinaAntonio José Medina 1 min lecturaSin comentarios

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SEVILLA FC - ATLÉTICO: ¡VAMOS!

Después de vivir un arranque espectacular, el Sevilla se enfrenta (21:30 h) al más difícil todavía, a un Atlético que llega inmerso en una crisis desatada por el 'caso Julián' y sin el delantero argentino

LEVANTE - R. BETIS: SÓLO HACE FALTA REPETIR

Tras ganar el martes en Valencia, el Betis se la juega ante sus vecinos levantinistas (17:00 h) con ganas de seguir arriba

ALAVÉS, LÍDER Y RACING, DE ESTRENO

Los vitorianos sorprenden al Villarreal (1-0) y los cántabros ganan su primer partido ante el Elche (3-2) para volver esta Liga aún más 'loca'

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