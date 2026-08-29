La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 29 de agosto de 2026
Sevilla y Betis, con ganas de seguir peleando en la cabeza de la tabla, afrontan dos duelos complicados por diferentes motivos
La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 29 de agosto de 2026
SEVILLA FC - ATLÉTICO: ¡VAMOS!
Después de vivir un arranque espectacular, el Sevilla se enfrenta (21:30 h) al más difícil todavía, a un Atlético que llega inmerso en una crisis desatada por el 'caso Julián' y sin el delantero argentino
LEVANTE - R. BETIS: SÓLO HACE FALTA REPETIR
Tras ganar el martes en Valencia, el Betis se la juega ante sus vecinos levantinistas (17:00 h) con ganas de seguir arriba
ALAVÉS, LÍDER Y RACING, DE ESTRENO
Los vitorianos sorprenden al Villarreal (1-0) y los cántabros ganan su primer partido ante el Elche (3-2) para volver esta Liga aún más 'loca'