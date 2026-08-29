Sevilla y Betis, con ganas de seguir peleando en la cabeza de la tabla, afrontan dos duelos complicados por diferentes motivos

La portada de ESTADIO Deportivo para el sábado 29 de agosto de 2026

SEVILLA FC - ATLÉTICO: ¡VAMOS!

Después de vivir un arranque espectacular, el Sevilla se enfrenta (21:30 h) al más difícil todavía, a un Atlético que llega inmerso en una crisis desatada por el 'caso Julián' y sin el delantero argentino

LEVANTE - R. BETIS: SÓLO HACE FALTA REPETIR

Tras ganar el martes en Valencia, el Betis se la juega ante sus vecinos levantinistas (17:00 h) con ganas de seguir arriba

ALAVÉS, LÍDER Y RACING, DE ESTRENO

Los vitorianos sorprenden al Villarreal (1-0) y los cántabros ganan su primer partido ante el Elche (3-2) para volver esta Liga aún más 'loca'