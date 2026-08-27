A Topuria le cuadran su próximo combate

Arman Tsarukyan insiste con el que será el próximo rival de Topuria mientras Makhachev manda un aviso: "me quedan tres peleas"

Un verano para la historia ha dejado la confirmación de Islam Makhachev como campeón del peso Wélter y como número uno del ránking libra por libra, la reaparición con lesión de Conor McGregor cinco años después y la primera derrota de Ilia Topuria en su carrera deportiva.

Ya parece lejano ese 14 de junio en el que Gaethje venció en el UFC Freedom 250. Han pasado dos meses y medio y, en ellos, se ha cumplido el tiempo estipulado para que El Matador sanara completamente de sus heridas.

Así lo confirmó recientemente su preparador físico, Jesús Gallo, quien señaló que el menor de los Topuria estaría listo para volver a pelear antes de final de año. Aunque también reconoció que la UFC lo reservará y su próxima pelea podría llegar en el primer trimestre de 2027 o en la primavera.

A partir de ahí se han producido todo tipo de especulaciones. Desde Paddy Pimblett hasta Arman Tsarukyan aparecían como posibles rivales. Aunque el agente del propio Topuria dejaba claro que el combate que quiere es la revancha con Gaethje.

En el caso de que no se la den tan pronto, el propio Tsarukyan asegura que no será él el rival y que a Topuria le darán una pelea 'fácil' para que recupere prestigio y confianza y pueda afrontar su asalto al título del peso Ligero. El luchador armenio, incluso, reitera su apuesta por un nombre. Alguien que ya dijo hace dos meses: Michael Chandler.

Chandler, un candidato fijo para Tsarukyan

"Todavía se está recuperando y probablemente su próximo combate sea contra Michael Chandler, para luego volver a pelear por el título... ¿Quién más? Después de esta pelea, necesita un rival fácil, un combate sencillo, y luego volver a pelear", asegura un Arman Tsarukyan que pelea el 20 de septiembre ante Mauricio Ruffy y que, luego, espera ser el rival de Gaethje y esperar a Topuria como campeón.

"Yo ya soy el número uno. Hay muchos peleadores de primer nivel: yo, Oliveira todavía, Paddy Pimblett, Topuria, Max Holloway también es duro... Pero cuando venza a Ruffy, pelearé por el título y entonces podré elegir contra quién quiero pelear", advierte.

Aunque advierte que es el número uno, en realidad es el dos, pues delante de él esta Ilia Topuria. Su derrota ante Gaethje ha complicado el panorama de su división y ha creado un problema a la UFC, que esperaba el triunfo para tener al fin el gran combate ante Makhachev y ahora éste se ha alejado.

La UFC debe darse 'prisa' con el Makhachev - Topuria

El entrenador del daguestaní, Javier Méndez, lo ha descartado a corto plazo y ahora es Makhachev el que le pone límite a su trayectoria. Si la UFC quiere ver cara a cara a los dos luchadores más mediáticos de esta generación tendrá que darse 'prisa' y cuadrar muy bien sus combates, porque a Islam Makhachev le quedan... tres peleas.

"No sé qué otros récords podré batir, pero ahora mismo en mi categoría hay algunos aspirantes al título muy fuertes. De cara al futuro, creo que me esperan al menos tres combates más", asegura en una entrevista en Ushatayka, donde se baraja que la próxima pelea tras ganar a Garry estaría entre Carlos Prates y Michael Morales. Su próxima pelea sería, posiblemente, en enero, ya que ha declarado que quiere pelear antes del Ramadán, que es en febrero de 2027.

Sería también una buena fecha para Topuria, aunque parece poco probable que vayan a emparejarse sin que El Matador tenga el cinturón de campeón de la UFC.