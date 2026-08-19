Makhachev, sobre su pelea con Topuria: "Me llamaron, ofrecieron buen dinero y dije que sí"

Tras su enésima victoria el pasado domingo, el daguestaní ha revelado que se comprometió para luchar con 'El Matador'

Islam Makhachev defendió el pasado domingo su corona en la UFC tras ganar por decisión unánime al irlandés Ian Machado Garry.

Su cinturón de campeón del peso Wélter nunca corrió peligro ante un rival que, pese a que aguantó los cinco asaltos, nunca mostró señales de poder vencerle.

De hecho, lo más emocionante del combate fue la rueda de prensa posterior, donde la estrella de Majachkalá contó algunas intimidades suyas, así como también hizo referencia a su compromiso en pelear con Ilia Topuria, una pelea que todos desean ver y que nunca termina de llegar.

Islam Makhachev bate un nuevo récord en la UFC

El peleador daguestaní batió el récord de victorias consecutivas en la UFC y ha establecido en 17 triunfos el nuevo tope. Tras dominar durante muchos años el peso Ligero, el actual número uno libra por libra ya suma dos triunfos en el Wélter.

Y si alguien está deseando que deje el octógono esa es quien lo parió: "Siempre, antes de cada pelea y después también. Mi madre me dice: 'ya basta, ya lo has conseguido todo, ¿por qué seguir arriesgando tu salud?' Y, sinceramente, la entiendo. Es madre. Se preocupa. No importa la edad que tengas, para tus padres siempre serás un niño. Pero ahora mismo, sigo sintiéndome motivado. Sigo teniendo metas. Y mientras eso siga siendo así, seguiré adelante".

¿Será el próximo con Ilia Topuria? Pues, a juzgar por las palabras del daguestaní, no es descartable. Tiempo para prepararse tendría, ya que el luchador hispano-georgiano no volverá a competir hasta bien entrado 2027.

Y lo mejor es que esta pelea ya pudo haberse celebrado en el mismo UFC Freedom 250: "Antes de esta pelea también, di mi aprobación de pelear en la Casa Blanca. Es una larga historia el porqué de no haber estado allí, pero yo dije al principio del verano que quería pelear y llamé a Ali (su representante), llamé a todos y les dije que quería pelear. Pero no es algo que elijo y hago... ¿Sabes? Ali me llamó, y me dijo: 'Hey... ¿Quieres pelear en la Casa Blanca contra Ilia Topuria?' Dije que sí, y me ofrecieron un buen dinero. Al día siguiente, Ali me dijo que no iba a pasar".

Cuando le insistieron por el asunto en la rueda de prensa posterior al UFC 330, Makhachev reveló que fueron las exigencias económicas de 'El Matador' para pelear contra él las que acabaron con el contrato en un cajón y sin firmar: "No sé qué pasó. Simplemente mira lo que dice su representante. Decía que les ofrecieron la pelea, preguntaron por más dinero, no se lo dieron y por eso eligieron no pelear conmigo".

Makhachev esperaba más de su último rival

A Islam le gusta el rock and roll y prueba de ello fueron sus declaraciones tras la pelea celebrada este pasado fin de semana en Filadelfia. Makhachev no entendió que su oponente, Ian Machado Garry, no hubiese arriesgado más ante la oportunidad que tenía para salir campeón: "No lo entiendo la prudencia de Garry en la pelea. Esto es una pelea, no tenemos que abrazarnos cada asalto. Ian respeta demasiado. No es algo que tengas que fingir. Esto es una pelea, no es un juego".

Asimismo, el propio presidente de la UFC, Dana White, también confesó que esperaba mucho más de Garry: "Creo que Ian es un chico con talento. Si hubiera tenido aunque fuera una pizca de instinto asesino en ese quinto asalto, no sales y te abrazas y das la mano".