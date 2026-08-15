UFC 330 | Cartelera completa y donde ver hoy por TV en España la pelea de Joel Álvarez y la velada con Makhachev y Garry como combate estelar

Makhachev y Garry se juegan el título del peso Wélter en un UFC 330 en el que también está en juego el título de peso Paja femenino y la gran oportunidad del español Joel Álvarez

El número uno del ránking de la UFC, islam Makhachev, vuelve al octágono tras asegurarse el cinturón del peso Wélter ante Della Madalena y lo defiende frente al siempre controvertido peleador irlandés ian Machado Garry.

No será un evento cualquiera, ya que también está en juego el peso Paja femenino, con la campeona Mackenzie Dern defendiendo su corona ante la canadiense Gillian Robertson. Y también, con español Joel Álvarez luchando en corto aviso y cerrado la cartelera preliminar ante el norteamericano Chidi Njokuani.

Ian Garry (17-1) e Islam Makhachev (28-1) dirimen este sábado en UFC 330 uno de los grandes combates del año. El número uno en el ránking libra por libra de la UFC se enfrenta a uno de sus grandes desafíos, un rival con un estilo muy diferente y que le obligará a dar lo mejor de sí mismo para derrotarle con la solvencia que le caracteriza.

El combate promete ser uno de los más destacados del año, enfrentando a dos peleadores con estilos y personalidades muy diferentes. Garry destaca por su carácter de showman, su confianza y su capacidad para provocar a sus rivales, además de contar con un striking técnico y preciso que ya le ha permitido vencer a nombres como Belal Muhammad y Carlos Prates. El propio Makhachev ha reconocido que el irlandés supone uno de los mayores retos de su carrera por su estatura, alcance y calidad sobre los pies.

El luchador europeo ha dejado claro que su objetivo es derrotar a Makhachev y llevar el título de vuelta a Brasil en homenaje al recientemente fallecido Allan Nascimento. Fiel a su personalidad, Garry ya está pensando en sus próximos pasos antes incluso de disputar el título, pese a que Makhachev sólo ha perdido una pelea en la UFC y de eso hace una década.

Cartelera estelar UFC 330

Islam Makhachev vs Ian Machado Garry (título del peso wélter de la UFC)

Mackenzie Dern vs Gillian Robertson (título del peso paja de la UFC)

Jalin Turner vs Kaue Fernandes (peso ligero)

Mansur Abudl-Malik vs Dustin Stoltzfus (peso medio)

Edson Barboza vs Esteban Ribovics (peso ligero)

Cartelera preliminar UFC 330

Chidi Njokuani vs Joel Álvarez (peso wélter)

Charles Johnson - Edoardo Chapolin (pesp wélter)

Donte Johnson vs Eric Mcconico (peso medio)

Vicente Luque vs Tresean Gore (peso wélter)

Cartelera de los primeros preliminares del UFC 330

Rafael Tobias vs Lucas Fernando (peso semipesado)

Neil Magny vs Ramiz Brahimaj (peso wélter)

Jeremiah Wells vs Myktybek Orolbai (peso wélter)

A qué hora pelea Joel Álvarez ante Chidi Njokuani

La pelea entre Joel Álvarez y Chidi Njokuani es la última de la cartelera preliminar, por lo que se celbraría en torno a las dos de la madrugada. Esa cartelera preliminar comienza a laa 1 de la madrugada -hora peninsular española- y antes que la lucha del español deben celebrarse los enfrentamientos tres enfentamientos más.

Horario del UFC 330, con el combate entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry

El UFC 330 se celebra en la tarde -en Estados Unidos- del sábado 15 de agosto de 2026, desde el espectacular Xfinity Mobile Arena, de Filadelfia.

Respecto a los horarios de los combates, será a partir de las 23:00 horas (horario peninsular español) cuando comiencen las primeras peleas preliminares, mientras que el cartel principal del UFC 330, en el cual se incluye el combate entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry, dará inicio a partir de las 03:00 horas de la madrugada.

Canal y dónde ver por TV el UFC 330 y el combate entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry

La cadena que tiene sus derechos para emitir en España la UFC es Eurosport, por lo que ese será el canal y las plataformas por las que se podrá seguir la pelea entre Islam Makhachev e Ian Machado Garry. En este caso, sólo se podrá ver online en streaming a través de la APP de Eurosport (HBO Max) a partir de la 00:00 horas.

Los preliminares también se pueden ver por la APP de la UFC, UFC Fight Pass. Además, en estadiodeportivo.com tendrás información sobre la velada.