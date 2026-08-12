Makhachev toma nota de Topuria y eleva su apuesta: "Tomaré más riesgos para finalizarle"

El luchador daguestaní considera que el español, tal vez, tuvo un exceso de confianza ante Gaethje y no piensa hacer lo mismo este sábado frente a Ian Machado Garry

En un verano plagado de combates espectaculares, agosto era el mes reservado a Islam Makhachev. El actual número uno del ranking de la UFC defiende por primera vez su cinturón en el peso Wélter y lo hace ante un rival al que no deseaba en un principio, pero ante el que aparece como claro favorito: el irlandés Ian Machado Garry.

El peleador europeo llega de ganar el pasado año a uno de los mejores amigos de Makhachev, el excampeón de la división Belal Muhammad, y al emergente Carlos Prates; sólo tiene una derrota en 18 peleas y ha logrado erigirse en el enemigo número uno del daguestaní mucho antes, incluso, de concertar la pelea.

Las provocaciones de Garry sólo han recibido contestación ahora que la pelea es inminente y lo han hecho con contundencia. Makhachev espera que el público de Philadelphia esté con él y en contra de un rival que se ha ganado muchos enemigos, aunque también levanta masas.

"Él actúa como si fuese un chico duro y hace muchas entrevistas. El público va a estar de mi lado porque a nadie le gusta mi oponente. Le haremos ser más humilde", señala en el UFC Embedded. El campeón del peso Wélter, quien prefería en un principio pelear con Usman e incluso se le puso sobre la mesa a Ilia Topuria, pero que finalmente tuvo que aceptar esta pelea.

Makhachev, muy molesto con Ian Garry

Makhachev está encendido después de todas las declaraciones de su oponente menospreciándole y asegura que quiere finalizar antes del límite y no como con jack Della Maddalena, al que superó claramente, pero se mostró conservador para asegurar la victoria. "Quería el doble cinturón, y estaba peleando únicamente por la victoria", reconoce el luchador ruso.

"No hice nada para finalizar a Jack, porque entendí que podía ganar todos los asaltos y solamente quería el segundo cinturón. Contra Garry tomaré más riesgos para finalizarle", avisa en MMA Junki Makhachev sobre lo que puede ofrecer el sábado 15 de agosto.

Topuria, como ejemplo de lo que no quiere hacer

El peleador de Daguestán llega avisado y no va a confiarse. Cree que las derrotas de dos de los campeones, Chimaev y Topuria, pudieron deberse a eso y no quiere darle la oportunidad a un luchador emergente que está ante su ocasión de ser campeón. "Dentro del equipo hemos hablado sobre los compañeros que han perdido porque, tal vez, algunos de ellos han perdido la concentración. Quizás algunos, ya sabes, no han seguido entrenando duro", deja caer.

Islam Makhachev asegura, en este sentido, que no se va a confiar con Ian Garry y que ha preparado a conciencia esta pelea. "En nuestro gimnasio todo el mundo sabe que las cosas no funcionan así. Siempre entrenamos muy duro, más que nadie, y nos mantenemos firmes, seamos campeones o no. Dentro del gimnasio todos somos iguales y nuestros entrenadores nos exigen al máximo", advierte el peleador del Este, que tiene la oportunidad este sábado, domingo en España, de seguir agrandando su leyenda en las artes marciales mixtas.