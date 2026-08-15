Joel Álvarez sigue los consejos de Makhachev y manda un aviso antes de pelear la próxima madrugada: "Me dijo: 'no solo veas al striking, confía también mucho en tu grappling'"

Joel 'El Fenómeno' Álvarez se enfrenta al estadounidense Chidi Njokuani en el UFC 330 que se celebra en Filadelfia

"Es un gran striker, hicimos grandes rounds juntos". Así de contundente se ha mostrado Islam Makhachev, actual número uno de la UFC libra por libra, cuando esta semana le han preguntado por el español Joel Álvarez.

El peleador asturiano ha participado en el campamento del daguestaní y eso le ha servido para estar en forma y aceptar una pelea en corto aviso frente al estadounidense Chidi Njokuani, ante el que se verá la próxima madrugada en Filadelfia, en la pelea que cierra la cartelera preliminar.

Será un duelo clave para el asturiano, que opta a meterse entre los 15 mejores del peso Wélter si gana su tercera pelea en esta división, una de las más duras y competidas de la UFC. Tras ganar a Luque en su debut, Álvarez cayó por sumisión frente a Amosov en su segunda cita y en este UFC 330 quiere retomar la senda de las victorias.

Sobre sus entrenamientos con Islam Makhachev, sobre esta pelea de corto aviso o sobre su rival, el irreglar Chidi Njokuani, ha hablado Joel Álvarez en el canal de Álvaro Colmenero, donde deja claro lo que pensó cuando hace unos días le propusieron este combate.

Álvarez acepta el corto aviso sin dudarlo

"Ya que vamos a estar fuera de casa, se presentó la oportunidad y dije: 'Va para adelante que yo puedo pelear este día 15 de agosto'", señala Joel Álvarez, que cuando le propusieron pelear estaba ya en Estados Unidos, ayudando en el campamento de Makhachev.

Joel Álvarez había subido de peso del Ligero al Wélter para, precisamente, no tener que hacer recortes tan altos y poder atender a este tipo de peleas, con las que puede aspirar a un mayor ránking. "Es lo bueno de este cambio de división, el poder aceptar estas peleas. De la otra manera era algo impensable", asegura el asturiano, que no ha tenido problemas para dar el peso en la báscula.

"No es un gran corte de peso tampoco, no es algo bárbaro, entra dentro de los parámetros. (...) No se me ha hecho tampoco tan pesado el campamento", añade El Fenómeno.

Sabe lo que le espera con Chidi Njokuani

Por otro lado, Joel Álvarez también analizaba a su rival, al que tiene muy estudiado pese al poco tiempo que ha tenido para hacerlo. "Tiene un estilo thai, tiene un timing muy bueno, unas patadas increíbles y un clinch peligroso diría. Hasta que no esté ahí arriba y vaya un poco leyendo a Chidi, no sé si tendré que estar agresivo o cauto", afirma sobre qué es lo que se va a encontrar.

Lo que tiene claro es cómo va a ser el combate ante Chidi Njokuani. "Me imagino que sea una pelea larga porque él es un tío duro. Es para ir trabajándolo, controlando la pelea minuto a minuto. Me emociona porque puede ser una pelea de fajarnos los dos arriba, de ir viendo quién marca mejor los tiempos", añade el español.

Makhachev y Joel Álvarez se han ayudado mutuamente

El hecho de haber podido preparar la pelea al mismo tiempo que ayudaba a Makhachev ha hecho que su nivel en los entrenamientos haya sido óptimo y que llegue muy preparado.

"Los entrenos con el equipo de Islam muy buenos, muy intensos, muy duraderos y muy muy bien; es un equipo muy bueno porque todos luchan. Es normal que esté donde está Islam porque tiene un equipazo tremendo", afirma Joel Álvarez, quien se ve con "muy buenas sensaciones después de haber trabajado con el número uno libra por libra de la UFC.

Incluso desvela los consejos que le ha dado Makhachev para la pelea y para su carrera. "Islam Makhachev confía mucho también en mi grappling. Me dijo: 'no solo veas al striking, sé que es lo que te gusta, confía también mucho en tu grappling'", asegura El Fenómero Álvarez. Ante Njokuani, el suelo puede ser crucial para marcar diferencias.