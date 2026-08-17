Islam Makhachev, número uno de la UFC: "Mi madre me dice: 'ya basta, ya lo has conseguido todo, ¿por qué seguir arriesgando tu salud?'"

Makhachev defendió este domingo su corona tras ganar por decisión unánime al irlandés Ian Machado Garry

Islam Makhachev ha logrado defender con éxito su cinturón de campeón del peso Wélter ante un Ian Machado Garry que, pese a que aguantó los cinco asaltos, nunca tuvo opción de plantarle cara e, incluso, fue 'acusado' a la conclusión de la pelea de tener demasiado respeto por su rival y de conformarse con no perder antes del límite.

Makhachev pudo batir el récord de victorias consecutivas en la UFC y establecer un nuevo tope en 17. Tras dominar durante muchos años el peso Ligero, el actual número uno libra por libra ya suma dos triunfos en el Wélter haciendo valer su enorme calidad en el suelo, a donde volvió a llevar un combate para que se hiciese lo que él quisiese.

El peleador daguestaní tuvo que desechar recientemente los rumores que había en torno a su retirada. Aunque reconoció que esa presión existe y que, incluso, la recibe en su propia casa.

"Siempre, antes de cada pelea y después también. Mi madre me dice: 'ya basta, ya lo has conseguido todo, ¿por qué seguir arriesgando tu salud?' Y, sinceramente, la entiendo. Es madre. Se preocupa. No importa la edad que tengas, para tus padres siempre serás un niño. Pero ahora mismo, sigo sintiéndome motivado. Sigo teniendo metas. Y mientras eso siga siendo así, seguiré adelante", afirma Makhachev, al que comparan con su entrenador Khabib Nurmagomedov, que se retiró con dos años menos de los 34 que ahora tiene el vigente campeón del peso Wélter.

Islam Makhachev reconoce que su madre es insistente y que le pone como ejemplo, precisamente, al que fuera también número uno, que se retiró de la UFC invicto. Y al que ahora quiere convencer para que le ayude en su 'cruzada'. "Me dice: 'Khabib escuchó a su madre, pero tú no quieres escuchar'. Le digo que nunca lo planteó así. Nunca me dijo: 'O paras, o…'. Hace poco me dijo: 'Quiero reunirme con Khabib. Necesitamos hablar'. Le pregunté: '¿De qué necesitas hablar con él?'. Me respondió: 'Solo necesitamos hablar'. Todavía no he concertado esa reunión", bromeaba el luchador de Daguestán.

Makhachev encuentra a un Garry demasiado respetuoso

Ya tras la pelea celebrada este fin de semana en Filadelfia, Makhachev reiteró su deseo de seguir peleando y aseguró estar muy motivado para no perder su posición. Por eso no entiende que luchadores como Ian Machado Garry, que tienen una oportunidad única para ser campeones, no echen el resto por intentarlo. "No lo entiendo -la prudencia de Garry en la pelea-. Esto es una pelea, no tenemos que abrazarnos cada asalto. Ian respeta demasiado. No es algo que tengas que fingir. Esto es una pelea, no es un juego", aclara.

Las palabras de Makhachev fueron respaldadas por el propio presidente de la UFC, Dana White, que tampoco entendía las reservas de Garry en el tramo final de una pelea que, según las cartulinas de los jueces, perdió de forma muy ajustada: 48-47 a favor del ruso. "Creo que Ian es un chico con talento. Si hubiera tenido aunque fuera una pizca de instinto asesino en ese quinto asalto, no sales y te abrazas y das la mano", sentencia el principal cabeza visible de la UFC.