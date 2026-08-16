Islam Makhachev bate el récord de la UFC y Joel Álvarez no puede con el corto aviso

El luchador daguestaní retiene su cinturón del peso Wélter tras doblegar por decisión unánime al irlandés Ian Machado Garry; El Fenómeno Álvarez cae a los puntos con el local

No es la forma más vistosa, pero a Islam Makhachev le vale para dominar la UFC. El absoluto control del suelo del daguestaní le permitió defender con éxito su cinturón de campeón del peso Wélter y le ha hecho superar el récord de victorias consecutivas de Anderson Silva, que ha establecido en 17, después de un UFC 330 que cerró con éxito y en el que Joel Álvarez sumó su segunda derrota consecutiva.

El irlandés Ian Machado Garry fue un rival duro, que le apretó las tuercas y al que no pudo someter pese a intentarlo de forma continua. Sin embargo, Makhachev supo llevar el combate al suelo y ahí es el dominador. Garry poco pudo hacer más que aparecer en los pocos momentos en los que se dirimió arriba y en aguantar los cinco asaltos sin que le sometieran.

Los jueces dictaron victoria de forma unánime para Islam Makhachev, que sólo sufrió a mitad de la pelea, en los pocos momentos de respiro que dio a su oponente. "Garry ha mejorado muchísimo y me ha dado momentos muy duros", reconocía el número uno de la UFC libra por libra tras el combate.

También por decisión unánime defendió su cinturón de campeona del peso Paja femenino, Mackenzie Dern, quien derrotó a la canadiense Gillian Robertson. Con dos especialistas en el suelo, ahí se dirimió la pelea y fue la brasileña la que supo imponer su superioridad. “Estoy muy feliz. En mi primera pelea por el título me derribaron muchas veces, así que he estado trabajando en mi lucha. Sigo siendo la campeona”, indicaba Dern, que intentó sin éxito acabar antes del límite.

Joel Álvarez no puede con el corto aviso

Quien no pudo ganar su pelea fue el español Joel Álvarez. Su derrota por decisión unánime ante el estadounidense Chidi Njokuani amplía la mala racha de las MMA españolas en la UFC y él mismo suma su segunda derrota en los tres combates que ha disputado desde su salto al peso Wélter.

Pese a ello, el asturiano dejó muy buena impresión ante el norteamericano, con el que dirimió una bonita pelea arriba, que dominó por momentos. Pese a ello, los jueces dieron como claro ganador a su oponente, que se mantuvo más regular durante los quince minutos y estuvo más acertado en los compases finales de cada asalto.

Resultados Cartelera estelar UFC 330

Islam Makhachev vence a Ian Machado Garry por decisión unánime (título del peso wélter de la UFC)

Mackenzie Dern a Gillian Robertson por decisión unánime (título del peso paja de la UFC)

Jalin Turner a Kaue Fernandes por KO en el primer asalto (peso ligero)

Dustin Stoltzfus a Mansur Abudl-Malik por sumisión en el segundo asalto (peso medio)

Esteban Ribovics a Edson Barboza por KO en el segundo asalto (peso ligero)

Resultados Cartelera preliminar UFC 330

Chidi Njokuani a Joel Álvarez por decisión unánime (peso wélter)

Charles Johnson a Edoardo Chapolin por sumisión en el tercer asalto (pesp wélter)

Donte Johnson a Eric Mcconico por KO en el primer asalto (peso medio)

Tresean Gore a Vicente Luque por decisión unánime (peso wélter)

Resultados de los primeros preliminares del UFC 330

Lucas Fernando a Rafael Tobias por KO en el tercer asalto (peso semipesado)

Neil Magny a Ramiz Brahimaj por KO en el segundo asalto (peso wélter)

Jeremiah Wells a Myktybek Orolbai por sumisión en el tercer asalto (peso wélter)