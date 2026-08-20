El preparador físico de Topuria pone fecha a su regreso

El luchador español estará listo para poder volver a subirse al octágono en el mes de diciembre

La recuperación de Ilia Topuria es, prácticamente, un hecho y los dos meses que le diagnosticaron que tendría que esperar para estar totalmente recuperado de sus lesiones ya se han cumplido.

El Matador ya se dejó ver hace unos días sin gafas de sol y aunque aún está lejos el momento en el que empiece otra vez a entrenarse al máximo nivel, ya tiene una fecha en la que podría estar listo para combatir.

No es la primera vez que su preparador físico Jesús Gallo advierte sobre la capacidad de recuperación del peleador hispano-georgiano y, de hecho, en una primera parte de la entrevista publicada en el canal de youtube de Jorge Ebro ya avisó de que el Topuria que viene va a ser mejor que el que se mantenía invicto hasta el Freedom 250. "Va a poder demostrar que es una amenaza en todas las áreas del octágono. Si Ilia sale y enseña que domina todas las áreas, mostrará su mejor versión. Que el rival piense que no solamente tiene que cuidarse de un derechazo o de un hook", advertía Gallo.

Ahora, Gallo va más allá y le pone fecha al regreso de El Matador. “Si todo va como tiene que ir, sin obstáculos, puede estar listo para final de año. Para diciembre”, afirma el preparador físico del español.

La UFC decidirá la fecha definitiva

Eso sí, Jesús Gallo aclara que estaría listo, pero no que vaya a pelear. De hecho, cree que la UFC no lo expondrá tan pronto. “Volver en 2027 sería lo correcto, lo adecuado y lo más inteligente, pero estará preparado antes. Y no creo que la UFC dé esa opción -de pelear antes-, pero a nivel físico estamos listos", avisa.

El cubano afincado en Miami elogia la genética de Topuria. Tiene un poder de recuperación increíble. Al paso que iba, en tan poco tiempo, sabíamos que se iba a recuperar a un 100% mucho más rápido de lo que la gente especulaba y esperaba. La recuperación ha sido estupenda. Hay que darle crédito a los médicos que le han ayudado en España y a su genética”, reconoce.

Borrón y cuenta nueva para Topuria

Gallo reitera su confianza en que el peleador español no se va a ver afectado mentalmente por la derrota. De hecho, confirma una vez más que Ilia Topuria quería seguir pese a que no veía por ninguno de sus dos ojos y que fue su hermano Alexandre en particuar y su equipo el que tomó la decisión de que parara.

“No podía ver. De verdad que no. No solo no podía ver, no podía respirar y nivelar su respiración... fue algo muy traumático. No poder respirar entre asalto y asalto. Aún sin poder ver ni respirar, estuvo cerca de finalizar a Gaethje más que Justin a él”, añade y, por eso, deja clara su confianza: “A nivel mental, Ilia va a poder superarse. Las ganas y la pasión de regresar serán suficientes para superar cualquier tipo de trauma. Cuando a un atleta le quema esa pasión, no importa la derrota. Es suficiente para involucrarse de nuevo. Es posible que se vea una mejor versión de Ilia”.

Topuria, según desveló su agente, quiere la revancha con Justin Gaethje, algo que el norteamericano le niega. Será la UFC la que tenga la última palabra sobre cuál será su rival y por lo que peleará.