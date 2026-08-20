Fernando Alonso confirma las dudas que tiene para renovar por Aston Martin: "Depende de mí y de si quiero divertirme más o menos"

El piloto asturiano, como anunciaban esta semana desde Inglaterra, quiere ver la evolución de Honda en el GP de los Países Bajos y hablará con Lawrence Stroll y con Adrian Newey en las próximas semanas antes, de, previsiblemente, decidir

Aston Martin y Fernando Alonso llegan ilusionados al Gran Premio de los Países Bajos 2026, que se disputa este fin de semana, después de vivir una última cita en Hungría en la que las mejoras funcionaron y los monoplazas verdes dieron varios pasos adelante que les permitieron luchar en la zona media, aún lejos de los puntos, pero por delante de escuderías a las que siempre veían muy lejos desde el arranque de la temporada.

Esos avances, a priori, deben ser aún mayores en Zandvoort, pues ahí llega el nuevo motor de Honda, que también probaron en Hungría en el 'filming day' y del que han adelantado que dio buenos resultados.

En Aston Martin no sólo están pendientes de lo que puedan ofrecer sus coches, sino de lo que eso puede significar en el futuro de Fernando Alonso. Durante estas semanas de parón, en Inglaterra publicaron que el asturiano estaba pidiendo para renovar una subida de sueldo y dos años más de contrato, hasta 2028. Y, esta misma semana, BBC Sport señalaba que, independientemente de lo que pida, Alonso no va a decidir hasta que no vea que el motor avanza como le han dicho. Por eso es tan imporante este Gran Premio en el futuro del piloto ovetense.

Alonso, a su llegada a Zandvoort, se mostró sonriente. No aclaró nada, pero las palabras sobre su futuro van por ahí. Si hay diversión, seguirá. Si no, buscará otro camino.

Lo que avance este año Aston Martin, clave

El piloto español tiene claro que el reglamento no cambia el próximo año, por lo que las mejoras actuales y el camino emprendido por Aston Martin pesarán en su decisión. "Se mantendrá el reglamento y sólo hay pequeños ajustes, así que depende de mí y de si quiero divertirme más o menos. Lo veré en los próximos días, semanas... o meses", bromea el asturiano.

Más en serio Alonso sí quiso dejar claro lo que va a hacer en las próximas semanas, en las que va a estar muy cerca de la cúpula directiva y con Newey, lo que le va a ayudar a tomar la decisión definitiva. "Acabo de llegar de vacaciones, comeré con Lawrence (Stroll) cuando venga, tengo que hacer simulador de Madring, así que puede que vea a Adrian (Newey) en la fábrica", aclara.

Fernando Alonso también aclara que, aunque decida dar un paso al lado y buscar categorías más 'divertidas', siempre estará ligado a la F1. "Lo he dicho muchas veces, las normas no son las más divertidas del mundo pero la Fórmula 1 siempre estará en mi corazón, estaré en este equipo en un rol o en otro, donde más pueda ayudar, me sentaré con Lawrence y Adrian a ver las necesidades del equipo, seré feliz igualmente en otro rol”, afirma.

"Esto no se trata de saber si seguiré el año que viene o tres más. Es sentarme con el equipo y si necesitan que yo pilote, pues lo tendré en cuenta. Porque necesito pilotar, soy un competidor y tengo retos", afirma antes de reconocer que su objetivo sigue siendo ganar otro Mundial. "Es el reto definitivo, pero no sabes el tiempo que llevará o si conseguirás ese rendimiento que quizá llegue cuando yo no esté", añade,

Fernando Alonso defiende su vigencia para pilotar en F1

Y defendió que la edad no va a ser un problema en caso de querer seguir hasta los 47 años. "Esto no es fútbol, atletismo o la NBA. En Qatar 2023 todos estaban medio muertos en el Parc Fermé y yo hacía bien las entrevistas al mismo tiempo. Aquí utilizas la capacidad cerebral y las habilidades físicas. La edad no es un problema, es la motivación, divertirse y saber que queda por conseguir. Hay pilotos que ni han ganado ni han subido al podio. Y yo tengo esos objetivos también", avisa el español.

Lo que también sabe Alonso es que la F1 no será el final y que tiene muchos retos en mente, de ahí sus dudas. "Hay muchas cosas más divertidas. Aquí debes repetir la perfección cada vuelta en cada sesión. En otras categorías sobrevives como en el autocross con el barro y no volcar. Son diferentes tipos de diversión. (...) Quiero ganar algún día el Dakar o volver a intentar la Indy500...", confirma.