"Topuria está bien, viviendo la vida y cuando vuelva les ganará a todos"

El luchador hispano-georgiano continúa con su fase de recuperación y todavía no está ejercitándose en el octógono, pero su amigo Merab Dvalishvili se ha encargado de actualizar el estado en el que se encuentra física y emocionalmente

Todo en la vida tiene un final y la condición de invicto de Ilia Topuria en la UFC terminó el pasado mes de junio, cuando en el UFC Casa Blanca Justin Gaethje dio la campanada venciéndole y arrebatándole de las manos el cinturón de peso ligero.

Con dicha derrota, se le escapaba la posibilidad de ser el número uno en el ranking libra por libra y la posibilidad de subir a peso wélter para retar a Islam Makhachev para ir a por la triple corona. Sin duda, un duro mazazo para el hispano-georgiano en toda regla.

Le obligaron a abandonar en dicha pelea porque apenas veía ya con el hinchazón que presentaba en su rostro, una sabia decisión de su hermano Alexander porque, de lo contrario, las lesiones en sus órbitas oculares podrían haber sido mucho peores.

¿Cuándo vuelve Topuria?

La imagen de la cara de Ilia al finalizar el combate con el estadounidense será difícil de olvidar, totalmente desconfigurada. Tanto que incluso trataron de taparle a la salida para tratar de enseñar lo mínimo posible sus heridas.

Y desde que abandonara el octógono la gran pregunta ha sido esta. Por el momento, con el paso de las semanas, el luchador se ha dejado ver en las redes sociales compartiendo ratos y conciertos con sus amigos más íntimos, entre ellos Omar Montes y Ferran Torres, ahora jugador del PSG.

Los médicos le recomendaron reposo absoluto de dos a tres meses, por lo que todavía no ha empezado a moverse por el octógono para permitir que las fracturas suelden bien antes de volver a pelear.

Mientras tanto, la UFC le espera para 2027, si bien la fecha de su reaparición está calculada hacia mitad de año. O lo que es lo mismo, un año desde su último combate.

Y ante la falta de más noticias, ha salido a la palestra su amigo Merab Dvalishvili, para actualizar su estado físico y mental. Según ha confesado en una entrevista con Helen Yee, Ilia está descansando para volver más fuerte que nunca, pero se encuentra perfectamente: "Topuria está bien y tiene una actitud muy positiva. Está disfrutando de la vida, y cuando vuelva les ganará a todos. Es muy fuerte, tanto física como mentalmente".

En este sentido, 'The Machine' aseguró que el regreso de Ilia se hará por todo lo alto con el fin de recuperar lo antes posible su trono del peso ligero e intentar volver a convertirse en la mayor superestrella de la UFC.

Tanto la fractura de la nariz como las de los dos orbitales están ya cerradas y Topuria presenta ya un rostro como el de antes de la pelea, pero su equipo y él quieren reposar lo suficiente para no arriesgar con su regreso.

¿Quién será el próximo rival de Topuria?

Justin Gaethje, su verdugo, ya le ha dicho por activa y por pasiva que no tendrá oportunidad de revancha. De esta manera, un amplio listado aparece con nombres de posibles candidatos que puedan querer vivir el regreso de 'El Matador' en primera línea, sabiendo el interés que despiertan sus combates.

Arman Tsarukyan, Paddy Pimblett o Usman Nurmagomedov si acaba fichando por la UFC son luchadores que se presentan como firmes candidatos, si bien el preferido por todos es Islam Makhachev.

Actualmente, Topuria vive alejado de los focos y está cogiendo las máximas energías posibles para regresar con el éxito de siempre y la lección bien aprendida. Y es que cuando las cosas se hacen a la ligera suelen acabar mal. Y esta vez, su instinto y sus ganas por querer terminar la pelea lo más rápido posible le jugaron una mala pasada, ya que recibió un golpe que sería definitivo para el devenir del combate.