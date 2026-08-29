30 aniversario

La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 30 de agosto de 2026

Sevilla y Betis se dejan su invicto en un sábado nefasto para los intereses sevillanos

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El Sevilla cae ante el AtléticoImago

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SEVILLA FC 1-3 ATLÉTICO: TOCA SUFRIR

El Atlético pasa por encima de un Sevilla que muestra sus carencias en la primera parte y mejora en la segunda, en la que Miguel Sierra vuelve a dejar su huella

SOFYAN AMRABAT, LIBRE PARA NEGOCIAR

El marroquí rescinde con el Fenerbahçe y podría llegar libre al Betis, que, como en el caso de Ceballos, peleará con el Ajax por él

LEVANTE 5-2 REAL BETIS: UN MANOTAZO EN TODA REGLA

Los errores defensivos hunden a un Betis que, a medio gas, no pudo sacar nada del Ciudad de Valencia

LA REAL ESTRENA SU CASILLERO

Oskarsson lidera el primer triunfo realista ante el Espanyol (2-1); este domingo, turno para Madrid y Barça

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