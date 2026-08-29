La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 30 de agosto de 2026

Sevilla y Betis se dejan su invicto en un sábado nefasto para los intereses sevillanos

El Sevilla cae ante el AtléticoImago

eLa portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 30 de agosto de 2026

SEVILLA FC 1-3 ATLÉTICO: TOCA SUFRIR

El Atlético pasa por encima de un Sevilla que muestra sus carencias en la primera parte y mejora en la segunda, en la que Miguel Sierra vuelve a dejar su huella

SOFYAN AMRABAT, LIBRE PARA NEGOCIAR

El marroquí rescinde con el Fenerbahçe y podría llegar libre al Betis, que, como en el caso de Ceballos, peleará con el Ajax por él

LEVANTE 5-2 REAL BETIS: UN MANOTAZO EN TODA REGLA

Los errores defensivos hunden a un Betis que, a medio gas, no pudo sacar nada del Ciudad de Valencia

LA REAL ESTRENA SU CASILLERO

Oskarsson lidera el primer triunfo realista ante el Espanyol (2-1); este domingo, turno para Madrid y Barça