La portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 30 de agosto de 2026
Sevilla y Betis se dejan su invicto en un sábado nefasto para los intereses sevillanos
eLa portada de ESTADIO Deportivo para el domingo 30 de agosto de 2026
SEVILLA FC 1-3 ATLÉTICO: TOCA SUFRIR
El Atlético pasa por encima de un Sevilla que muestra sus carencias en la primera parte y mejora en la segunda, en la que Miguel Sierra vuelve a dejar su huella
SOFYAN AMRABAT, LIBRE PARA NEGOCIAR
El marroquí rescinde con el Fenerbahçe y podría llegar libre al Betis, que, como en el caso de Ceballos, peleará con el Ajax por él
LEVANTE 5-2 REAL BETIS: UN MANOTAZO EN TODA REGLA
Los errores defensivos hunden a un Betis que, a medio gas, no pudo sacar nada del Ciudad de Valencia
Oskarsson lidera el primer triunfo realista ante el Espanyol (2-1); este domingo, turno para Madrid y Barça