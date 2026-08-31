Carlos Alcaraz no da signos de debilidad y regresa a lo grande en el US Open: "Ya estamos aquí"

Triunfo en tres sets del tenista murciano (6-4, 6-4 y 6-4) ante el ruso Roman Safiullin

Carlos Alcaraz regresó como si no se hubiera ido. Necesito dos horas y 21 minutos para asegurar su pase a la segunda ronda del US Open, pero dejó sensaciones muy buenas en un partido que no era nada fácil, ante un Roman Safiullin que sabía lo que era ganarle y que le complicó la vida, pero ante el que se mantuvo firme en los momentos importantes y acabó cerrando el encuentro sin un excesivo desgaste, por un triple 6-4.

Lo mejor para el tenista murciano no fue que no perdiera un set, no notara molestias o que sólo cediera un 'break' en todo el encuentro, lo mejor es que transmitió la misma confianza que tenía cuando lo dejó. Y eso es muy difícil cuando llevas más de cuatro meses fuera del circuito. Habitualmente necesitas un periodo de adaptación que el de El Palmar se ha saltado.

Sí dio de inicio la sensación de estar algo nervioso por su regreso. Pero sólo fue eso, una sensación. El mérito era de Safiullin, que trató de aprovechar esa teórica inactividad y le metió presión desde el primer punto.

Alcaraz aguanta la presión inicial de Safiullin

Fruto de ello fueron las dos bolas de 'break' de que dispuso en los primeros juegos. Y que Alcaraz, sin nerviosismo, las levantó. No ocurrió así cuando le llegó su turno en el séptimo juego. Ahí, Alcaraz no dudó, fue agresivo y aunque perdió una primera oportunidad, no lo hizo con la segunda. Eso le bastó para hacerse con la primera manga y cargarse de confianza.

Con ventaja en el marcador se 'relajó' y encajó los nueve primeros puntos de la segunda manga. Dos juegos en blanco, el segundo al resto, equilibraban el partido. Pero había tiempo para reponerse y no hubo que esperar mucho para que el murciano elevara la presión y volviera a igualar el set.

Como en la primera manga, su oportunidad para poner el set de cara le llegó en el séptimo juego. Y como en el set anterior, la aprovechó. Carlos Alcaraz cerró el juego con una derecha paralela que no pudo responder su rival. Safiullin no se rindió y llegó al 'deuce' en los dos siguientes juegos con saque de Alcaraz, pero éste no estaba este lunes para hacer concesiones y resolvió sus turnos de saque sin conceder ninguna otra bola de 'break'.

Carlos Alcaraz ofrece detalles de su enorme calidad

El tenista español, con 2-0, se soltó y ofreció algunos de sus mejores puntos. Aunque también cometió grandes errores fruto de la relajación de verse casi ganador. El de El Palmar tomó, esta vez, ventaja muy pronto y se fue ya al primer descanso con un 'break' arriba después de haber levantado las dos últimas bolas de rotura de su rival. No le hizo falta más para cerrar el encuentro. No estaba para concesiones, se centró en salvar sus turnos de saque y en pensar ya en el portugués Jaime Faria, su próximo contrincante.

"Lo extrañaba. Extrañaba la energía del público. Extrañaba la competición. Extrañaba todo. Estoy muy feliz de volver a competir", señalaba ante las cámaras de Movistar+ el tenista murciano, feliz de verse de nuevo sobre una pista y ganando. Alcaraz reconoció que, pese a la buena imagen, aún debe mejorar para afrontar partidos más exigentes, pero espera lograrlo con el paso de los encuentros. "El nivel será mejor seguro. Vengo a disfrutar, sin expectativas, pero ya estamos aquí", sentencia.