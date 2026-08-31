US Open 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy lunes 31 de agosto con Carlos Alcaraz, Sabalenka, Shelton, Swiatek....

El regreso de Carlos Alcaraz tras su larga lesión es lo más atractivo de la jornada del lunes en el US Open 2026

El día tantos meses esperado ya está aquí y Carlos Alcaraz podrá, por fin, regresar a las pistas con su debut en el US Open ante el ruso Roman Safiullin. El tenista murciano salta en el segundo turno de la pista central tras la gran favorita del cuadro femenino y primera cabeza de serie, Aryna Sabalenka, que debuta ante la colombiana Osorio.

Será una jornada donde también entrarán, en juego, entre otros, Ben Shelton, Naomi Osaka, Felix Auger-Aliassime, Iga Swiatek, Frances Tiafoe... El duelo más llamativo será el que disputen el reciente ganador del Master 1.000 de Cincinnati, Arthur Fils, frente al exTop-3 Stefanos Tsitsipas.

En cuanto a la presencia española, aparte de Carlos Alcaraz, también debuta la mejor raqueta española femenina actual, por ránking, Cristin Bucsa. La de Torrelavega juega ante la checa Sara Bejlek, que viene de dar varias sorpresas en Cincinnati, donde eliminó a Aryna Sabalenka. La otra española presente este lunes en Flushing Meadows es Oksana Selekhmeteva, que debuta ante la japonesa Aoi Ito.

Horarios y orden de juego de US Open 2026 del lunes 31 de agosto

Arthur Ashe Stadium

Aryna Sabalenka-Camila Osorio (17:30 horas -hora peninsular española-)

Roman Safiullin-Carlos Alcaraz (A continuación)

Ben Shelton-Tallon Griekspoor (01:00 horas)

Naomi Osaka-Anastasia Zakharova (A continuación)

Louis Armstrong Stadium

Stefanos Tsitsipas-Arthur Fils (17:00 horas)

Ashlyn Krueger-Amanda Anisimova (A continuación)

Iga Swiatek-Xiyu Wang (01:00 horas)

Martin Damm-Frances Tiafoe (A continuación)

Grandstand

Sinja Kraus-Karolina Muchova (17:00 horas)

Maja Chwalińska-Taylor Townsend (A continuación)

Matteo Berrettini-Stan Wawrinka (A continuación)

Felix Auger-Aliassime-Rinky Hijikata (No antes de las 23:00 horas)

Stadium 17

Qinwen Zheng-Kristina Liutova (17:00 horas)

Brandon Nakashima-Sebastián Báez (A continuación)

Sloane Stephens-Clara Tauson (No antes de las 20:00 horas)

Nuno Borges-Learner Tien (No antes de las 22:00 horas)

Court 5

Sara Bejlek-Cristina Bucșa (17:00 horas)

Luciano Darderi-Harry Wendelken (A continuación)

Jakub Mensík-Shintaro Mochizuki (A continuación)

Court 6

Mananchaya Sawangkaew-Panna Udvardy (17:00 horas)

Jurij Rodionov-Giovanni Mpetshi Perricard (A continuación)

Yannick Hanfmann-Alejandro Tabilo (A continuación)

Elisabetta Cocciaretto-Katerina Siniakova (A continuación)

Court 7

Marin Cilic-Andréi Rublev (17:00 horas)

Daria Snigur-Diana Shnaider (A continuación)

Alexander Blockx-Tomás Barrios (A continuación)

Court 9

Tamara Zidansek-Maria Timofeeva (17:00 horas)

Viktorija Golubic-Diane Parry (No antes de las 21:00 horas)

Court 10

Elsa Jacquemot-Marie Bouzkova (17:00 horas)

Matteo Arnaldi-James Duckworth (No antes de las 19:00 horas)

Julia Grabher-Sorana Cîrstea (A continuación)

Maya Joint-Liudmila Samsónova (No antes de las 23:00 horas)

Court 11

Valentin Vacherot-Aleksandar Kovacevic (17:00 horas)

Anouk Koevermans-Caty McNally (A continuación)

Katie Volynets-Linda Noskova (No antes de las 20:30 horas)

Román Andrés Burruchaga-Karén Khachánov (A continuación)

Court 12

Harriet Dart-Peyton Stearns (17:00 horas)

Damir Džumhur-Hubert Hurkacz (A continuación)

Ann Li-Antonia Ruzic (No antes de las 20:00 horas)

Grigor Dimitrov-Alexei Popyrin (A continuación)

Court 13

Lilli Tagger-Tamara Korpatsch (17:00 horas)

Nadia Podoroska-Simona Waltert (A continuación)

Shang Juncheng-Marco Trungelliti (A continuación)

Quentin Halys-Facundo Díaz Acosta (A continuación)

Court 15

Anhelina Kalinina-Himeno Sakatsume (17:00 horas)

Aoi Ito-Oksana Selekhmeteva (A continuación)

Dalibor Svrcina-Valentin Royer (A continuación)

¿Dónde ver por TV y online US Open 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del US Open, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.