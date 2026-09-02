US Open 2026 | Partidos y orden de juego de la jornada del hoy miércoles 2 de septiembre con Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Dani Mérida, Badosa y Sabalenka

Si la lluvia lo permite, será una jornada donde coincidan varios españoles, así como otros primeros espadas de la talla de Ben Shelton o Matteo Berrettini

La jornada de este miércoles promete ser muy frenética, sobre todo, por culpa de la lluvia, que obligó a suspender varios partidos durante la pasada madrugada y, por lo tanto, tendrán que completarse durante el día de hoy.

Esto hará, por ejemplo, que coincidan Carlos Alcaraz y Rafa Jódar. El murciano juega su partido de segunda ronda y el madrileño el de su estreno en el Abierto de Estados Unidos.

También juegan sus respectivos partidos de primera ronda otros españoles como Dani Mérida y Jaume Munar, mientras que en el cuadro femenino, Paula Badosa tratará de cerrar su partido, donde está a dos puntos de pasar a la siguiente fase, y Sabalenka buscará su billete para la tercera ronda.

En cuanto a la armada española, cabe recordar que ya se han despedido tanto Martín Landaluce, quien desperdició una inmejorable oportunidad contra el británico Jacob Fearnley (4-6, 6-2, 4-6, 7-5 y 6-3), y Kaitlin Quevedo, quien cayó 6-4 y 6-4 ante la belga Elise Mertens, vigésima favorita.

La que sí ha podido avanzar es Jessica Bouzas, número 105 del ránking mundial, que se impuso con autoridad por 6-3 y 6-4 a la checa Darija Vidmanova, número 5. La española será rival de la kazaja Elena Rybakina, segunda favorita, que doblegó a la estadounidense Thea Frodin, número 585.

Horarios y orden de juego de US Open 2026 del miércoles 2 de septiembre

Arthur Ashe Stadium

Jessica Pegula-Sofía Kenin (11:30 horas)

Ben Shelton-Hubert Hurkacz (A continuación)

Aryna Sabalenka-Polina Iatcenko (no antes de las 19:00 horas)

Carlos Alcaraz-Jamie Faria (A continuación)

Louis Armstrong Stadium

Daniil Medvedev-Sebastian Gorzny (11:00 horas)

Marta Kostyuk-Sloane Stephens (A continuación)

Frances Tiafoe-Rei Sakamoto (no antes de las 19:00 horas)

Linda Noskova-Lanlana Tararudee (A continuación)

Grandstand

Nakashima - Michelsen (11:00 horas)

Emma Navarri-McNally (A continuación)

Prizmic-Tomy Paul (A continuación)

Svitolina-M.Joint (A continuación)

Court 17

Townsend-Preston (11:00 horas)

Rafa Jódar-Y.Bu (A continuación)

Boutler-Muchova (A continuación)

Lloyd Harris-Stefanos Tsitsipas (A continuación)

Court 5

Jasmine Paolini-L. Stefanini (11:00 horas)

Choinski-Van de Zandschulp (A continuación)

Lehecka-T.Samuel (A continuación)

Court 6

Pliskova-Shnaider (11:00 horas)

Giron-Buse (A continuación)

Duckworth-Y.Wu(A continuación)

Court 7

M.Sawangkaew-L.Fernandez (11:00 horas)

Svajda-D. Altmaier (A continuación)

X.Wang-A.Kalinskaya (A continuación)

A. Bublik-A. Mannarino (A continuación)

Court 10

Jaume Munar-A. Rinderknech (11:00 horas)

Fabian Marozsan-Michael Zheng (A continuación)

Court 11

Dani Mérida - Alexander Rublev (11:00 horas)

A. Guerrieri-A. de Minaur (A continuación)

K.Birrell-Daniel Altmaier (A continuación)

Oleksandra Oliynykova-E.Alexandrova (A continuación)

Court 12

D.Parry-S.Cirstea (11:00 horas)

T. Etcheverry-J. Fearnley (A continuación)

M. Berrettini-M. Navone (A continuación)

Court 13

D. Shapovalov-L. Van Assche (14:00 horas)

A.Li-D.Vekic (A continuación)

V. Vacherot-K. Majchrzak (A continuación)

Court 15

O.Selekhmeteva-K.Rakhimova (14:40)

¿Dónde ver por TV y online US Open 2026?

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del US Open, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.