Incomprensible descalabro de Rafa Jódar ante un repescado al que sólo ganó... cuatro juegos: "Tengo que aprender"

"Jugó mejor que yo y por eso ganó. Físicamente, yo estaba bien", señala un Jódar que no quiere excusas tras perder por 6-2, 6-1 y 6-1 en el US Open 2026

Rafa Jódar ha desperdiciado una oportunidad de oro para asentarse entre los mejores. Y lo ha hecho con contundencia. Sólo cuatro juegos ha podido ganar en su debut en el US Open 2026, un colapso inexplicable que le ha llegado ante un rival repescado de la fase previa y que apenas había jugado en el circuito grande en toda la temporada.

El tenista madrileño decía tener muchas ganas de jugar como profesional en el torneo que le encumbró como júnior, pero se despidió del Abierto de Estados Unidos tras verse claramente superado por Bu Yunchaokete. El tenista chino, número 164 del mundo, derrotó al español por 6-2, 6-1 y 6-1 en una hora y 48 minutos, en un encuentro que además estuvo detenido durante casi dos horas por la lluvia cuando el tercer set marchaba 1-4. Ni ese parón pudo cambiar la dinámica. Cuando regresaron, el chino se llevó los dos juegos y cerró el partido.

Yunchaokete llegó al cuadro principal por la retirada de Kokkinakis después de ser repescado como 'lucky loser' tras haber caído en la última ronda de la fase previa.

El partido tuvo poca historia. Yunchaokete tomó el control desde los primeros compases y explotó especialmente el revés del madrileño, que no encontró la manera de imponer su juego. Jódar estuvo lejos del nivel exhibido durante las últimas semanas y terminó acumulando 37 errores no forzados por solo 15 golpes ganadores, además de fallar con uno de sus mejores golpes, el saque. Sólo pudo meter un 52 % de primeros.

Rafa Jódar no quiere excusas

"Jugó mejor que yo y por eso ganó hoy", sentenciaba Jódar al final del choque, donde descartaba excusas. "Físicamente, yo estaba bien. Jugó mejor que yo, así que merecía ganar", añadía el madrileño.

Esa superioridad del chino quedó también reflejada en las oportunidades de ruptura. Yunchaokete dispuso de 16 bolas de 'break' y convirtió siete, mientras que Jódar no tuvo ninguna opción de romper el saque de su rival durante todo el encuentro. "Intenté dar lo mejor de mí hoy y no pudo ser", reconocía un escueto Rafa Jódar.

Para Yunchaokete, el triunfo supone su primera victoria en el circuito ATP desde octubre de 2025. El chino llegó a situarse en el puesto 64 del ranking mundial a principios del año pasado, aunque posteriormente ha competido principalmente en el circuito Challenger.

El tenista madrileño se toma un tiempo de reflexión

Jódar, de 19 años, pone así fin de la manera más amarga a su primera participación profesional en el US Open, después de una temporada sobre pista dura especialmente exigente. En agosto alcanzó la final del ATP 500 de Washington, antes de llegar a las semifinales del Masters 1.000 de Montreal y a los octavos de final de Cincinnati. "He tenido una buena temporada en general, pero ahora voy a necesitar tiempo para recuperarme y reflexionar sobre este torneo y sobre lo que puedo aprender de él", estimaba.

Jódar pedía tiempo ante una situación que no se esperaba y que no sabe aún cómo gestionar. "No sé muy bien qué puedo mejorar ni qué debería hacer para la próxima vez. Soy nuevo en el circuito. Es normal que pasen cosas así porque soy nuevo. Solo intento aprender para que no vuelva a ocurrir. A cualquiera le puede pasar la primera vez. La segunda vez, si no he aprendido de ésta, podría ser grave", sentencia.

Pese a la derrota, el balance de su primera temporada en la élite continúa siendo extraordinario. Aunque después de las derrotas de Djokovic y Fils, el Top-10 estaba al alcance y ahora se aleja. Tendrá que pensar en la gira asiática.