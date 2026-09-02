A la novena, Paula Badosa sonrió en el US Open

La tenista española completa el pleno de la Armada en la primera ronda del US Open 2026 tras ganar el partido que tenía pendiente de acabar con Daria Kasatkina

Cuatro de cuatro. El tenis español ha logrado un pleno de triunfos en primera ronda del US Open después de que la última representante que quedaba por finalizar, Paula Badosa, haya podido completar su gran regreso y haya cerrado su partido ante Daria Kasatkina por 6-1 y 6-4.

Antes que ella, Bucsa, Bouzas y Selekhmeteva había logrado su pase. Y todo hacía indicar que Badosa también lo conseguiría. En un martes complicado en Nueva York por la lluvia, la tenista catalana ganaba con cierta comodidad a la australiana Daria Kasatkina (6-1, 5-4 y 40-40) cuando se paró su partido por el líquido elemento. Y ya no se reanudó.

La jugadora española, que reaparecía tras mes y medio sin jugar y después de tener que pasar por el quirófano, ofreció un buen nivel y ya tuvo tres bolas para haber cerrado su partido ante la exjugadora rusa con 5-3 en la segunda manga, al resto, pero Kasatkina logró neutralizar las tres bolas de partido.

Badosa tuvo que sudar durante unos minutos

A Badosa sólo le faltaban dos puntos para acabar y lo hacía con su saque. A priori era fácil, pero la presión de tenerlo todo a favor también estaba ahí. No dio opción a Kasatkina para equilibrar el set, pero la española aún necesitó de doce puntos más para acabar el encuentro.

Hasta ocho bolas de partido salvó la australiana, cinco de ellas hoy. A la novena, Paula Badosa levantó los brazos. La catalana se había demostrado estar lista para volver a alcanzar su mejor nivel. Y lo había hecho ante una tenista que le ganaba en sus duelos particulares.

Coco Gauff, el gran obstáculo de Paula Badosa

El gran problema para la catalana le llega ahora, pues en segunda ronda ya le esperaba una de las grandes favoritas, una Coco Gauff a la que se enfrentó en la previa de Wimbledon y a la que venció, aunque esta vez será muy diferente.

La número cuatro del mundo sí pudo cerrar su pase anteriormente y llega después de superar a la turca Zeynep Sonmez (6-3, 6-4) en primera ronda y de haber ganado hace diez días el WTA 1.000 de Cincinnati.

Curiosamente, pese al mejor palmarés de la joven tenista norteamericana, Paula Badosa domina por 5-3 los enfrentamientos directos entre ellas. Gauff no le gana desde 2024, cuando venció en las semifinales de Pekín y ha caído en sus dos últimos duelos, en los cuartos de final del Open de Australia 2025 y en el mencionado partido de segunda ronda que jugaron en Berlín hace algunas semanas.