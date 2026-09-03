"Paciencia con la muñeca y no la toques". A Carlos Alcaraz le caen tantos consejos como elogios tras su debut en el US Open

El estreno de Carlos Alcaraz en el US open 2026, tras su lesión, sigue creando debate con opiniones de todo tipo

El regreso de Carlos Alcaraz al circuito sigue dando que hablar. Su reaparición ante Roman Safiullin, que se saldó con una victoria en tres sets, le permitió seguir dos días en competición, mantener su reintegración al circuito y seguir ganando tiempo para recuperar su mejor nivel.

Aunque lo que más le gustó fue que no tuvo problemas con su muñeca y que ésta no le duele, como ocurría en los últimos partidos que jugó y que, al final, desembocó en el parón de más de cuatro meses que el tenista murciano ha estado lejos de las pistas.

Ese desenlace ha deparado todo tipo de comentarios. El extenista Greg Rusedski seguía manteniendo la duda sobre qué podrá hacer el español si se encuentra un partido más largo y duro que ante Safiullin y aseguró que Alcaraz había tenido "suerte" en acabar en tres sets.

Para Roddick, no pudo hacerlo mejor

Menos dudas ha tenido otro habitual en las redes, un Andy Roddick que estaba expectante por ver a Alcaraz tras cuatro meses parado. No esperaba mucho el norteamericano y pedía tiempo para él, de ahí que, tras ganar, haya saltado entusiasmado.

"No puedo imaginar un partido mejor que el que jugó Carlos en primera ronda", asegura el exnúmero uno del mundo, que destacaba la rapidez que Carlos Alcaraz había mostrado con su derecha, lo que le había permitido acortar el tiempo de reacción de Safiullin y llevar la iniciativa.

"No sabemos cómo va a estar ni si le dolerá la muñeca mañana, pero en lo que respecta a su desempeño en el tenis, superó las expectativas", añade Roddick, quien pese a que Alcaraz aseguró estar nervioso, él lo vio muy tranquilo y confiado. "Cerró bien los sets, sus movimientos fueron impecables", añadía.

Toni Nadal: "El máximo favorito lo veo a él

Toni Nadal ha seguido también muy de cerca todo el proceso y no dudó en alabar el buen debut de Alcaraz después de haber llegado sin rodaje, lo que él considera una "dificultad añadida". "Yo no sé si la muñeca va a responder, pero por lo que he visto, la muñeca está totalmente recuperada y el máximo favorito lo veo a él", afirma el tío de Rafa Nadal.

Para Toni Nadal, el hecho de jugar un Grand Slam tiene cosas buenas y malas. "Los Grand Slams, aunque son exigentes, porque tienes que jugar partidos a cinco sets, por otra parte también te permiten ir recobrando la forma paulatinamente. (...) Aunque ya lleve un cierto tiempo entrenando, volver a competir requiere un periodo de adaptación tanto físico como mental que se acrecienta, además, cuando los partidos son a cinco sets", analiza sobre su desembargo en un Grand Slam.

Para el actual técnico de la Academia de Rafa Nadal, el hecho de que, a priori, las dos primeras rondas sean asequibles le podría dar, si logra superarlas, el ritmo necesario para subir a un nivel más alto. "Eso le facilitará esta adaptación y le permitirá ir avanzando en el cuadro sin grandes exigencias, así como ir recuperando de forma paulatina su mejor nivel de juego", indicaba.

Del Potro aconseja a Carlos Alcaraz

Si uno daba su opinión como entrenador y el otro como éxjugador, el caso de Juan Martín del Potro lo hace sabiendo a lo que Carlos Alcaraz se enfrenta. Él tuvo problemas en la muñeca, que se operó varias veces y, aparte de estar largos periodos de baja, nunca pudo recuperar totalmente su nivel.

Por eso, en una entrevista en La Nación, le aconseja que tenga "paciencia con la muñeca" y, sobre todo "no la toques", en referencia a que hace bien en recuperarse por un medio conservador.

"Yo lo padecí en carne propia y, en aquel momento, por no querer parar o no querer perder ese cuarto o quinto puesto del ranking, hacía cosas que Carlitos no tiene que hacer hoy", desvela el de Tandil, que forzó y acabó pagándolo.

Del Potro entiende que Alcaraz no tiene tanta urgencia como él tuvo. Y que, aunque la tuviera, su consejo sería el mismo. "Al estar tan separados el 1 y el 2 del resto, pueden tomarse unos meses y no va a cambiar mucho el ranking. Parar estos cuatro meses fue una decisión inteligente", sentencia el argentino.