Palo al tenis español desde el US Open: "Hay jugadores a los que les gusta quejarse"

La derrota de Jaume Munar ante el francés Arthur Rinderknech ha traído polémica tras la conclusión del partido. El tenista galo se quejó abiertamente de la actitud del balear

El español Jaume Munar cayó en tres sets ante el francés Arthur Rinderknech, quien terminó el encuentro con 66 ganadores y 22 saques directos, y se despidió del Abierto de Estados Unidos en segunda ronda.

El tenista galo, situado en el puesto 29 del mundo, se impuso a Munar (n.55) por 7-6(4), 6-2 y 7-5 en tres horas y seis minutos de partido.

Pese a lo abultado del resultado, Munar plantó una dura batalla al francés y gozó de ocho oportunidades de romper su saque, una menos que su rival. La diferencia es que el francés convirtió 6 de ellas, y el balear solo aprovechó 3.

Sin embargo, Rinderknech mostró su mejor versión desde el fondo de la pista, con 66 ganadores por tan solo 33 errores no forzados. Le sumó 22 saques directos.

Tras este resultado, Munar bajará como mínimo hasta el puesto 70 del ranking, ya que defendía los valiosos puntos que logró hace un año cuando cayó en octavos de final de Nueva York.

Arthur Rinderknech critica la actitud de Munar

Para colmo, además de enviarle de vuelta a suelo español, Arthur Rinderknech se despachó a gusto contra el tenista balear. El francés explicó después del encuentro que el español le interrumpió en alguna ocasión cuando se disponía a sacar y reconoció que no terminó de entender algunas de sus protestas.

“Munar tenía sus motivos para quejarse en la ronda anterior contra Terence Atmane. Hoy también se ha quejado bastante por dos o tres cosas y no he terminado de entender muy bien el motivo. Me ha impedido sacar una o dos veces. Le he dicho que podía hablar con el árbitro si quería, pero no durante mis juegos de saque, porque la norma dice que es el sacador quien marca el ritmo”, explicó el galo.

El francés tiene claro que dichas protestas eran parte de su estrategia para mantenerse con vida en la pista: "Hay jugadores a los que les gusta quejarse, porque eso les viene bien para mantenerse metidos en el partido. Creo que era su caso”.

Al finalizar, ambos intercambiaron palabras en la red y, según Rinderknech, Munar simplemente le recriminó que le hubiera gritado durante el encuentro.

Arthur Rinderknech también se queja del US Open

El tenista francés no sólo se manifestó por la actitud de su contrincante, sino también por las condiciones en las que se está disputando el US Open: “La evolución de las condiciones, y sobre todo de las pelotas, no ayuda demasiado a los jugadores ofensivos o, al menos, a quienes intentan generar juego, tomar la iniciativa y quitarle tiempo al rival. Hoy hacía 23 grados, pero era como si estuviéramos jugando con pelotas blandas. En el primer set prácticamente no conseguíamos que la bola pasara del cuadro de saque”.

Y es que el malestar por las pelotas es algo que ya viene de lejos: “Hace ya tiempo que los jugadores nos quejamos ante la ATP para que tengamos pelotas propias del tenis profesional. Las bolas flotan, cambian de dirección y no son iguales de una lata a otra. Tampoco botan siempre de la misma manera. Para nosotros no siempre es sencillo golpear pronto la pelota cuando los botes son tan inestables”.