Carlos Alcaraz - Yibing Wu: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el US Open 2026

El murciano es favorito contra el chino en el partido de tercera ronda del cuarto Grand Slam de la temporada. El español ha dejado muy buenas sensaciones en sus primeras citas en el torneo ya que ha demostrado que puede jugar al mismo nivel de antes de la lesión que le ha tenido alejado de las pistas por unos meses

Carlos Alcaraz vuelve a la acción en el US Open 2026 con la disputa de su partido de tercera ronda del cuarto Grand Slam de la temporada en donde se tiene que enfrentar al chino Yibing Wu. Un encuentro en el que el tenista español, máximo candidato para ganar el torneo, parte con la vitola de favorito debido a las buenas sensaciones que ha dejado en sus primeros encuentros y a que el asiático no está entre los cien primeros clasificados del mundo.

Carlos Alcaraz llega a este encuentro frente a Yibing Wu después de no haber tenido problemas para derrotar a Roman Safiullin en primera ronda y después de haber dado un gran nivel contra Jaime Faria, contra el que perdió el primer set pero al que luego arrasó. El murciano ha dado muestras de estar plenamente recuperado de la lesión de muñeca que le ha tenido alejado de las pistas por varias meses y que le impidieron jugar tanto en Roland Garros como en Wimbledon.

Sin embargo, Carlos Alcaraz ha manifestado en las últimas horas, justo después de derrotar a Jaime Faria, su preocupación por las lesiones que están sufriendo los tenistas en los últimos años, siendo crítico con la excesivamente cargado que está el calendario. Es por ello que el de El Palmar ya ha advertido que en un futuro se va a tomar algún que otro mes de descanso, aunque eso conlleve a perderse algún torneo importante, para preservar su físico y no tener lesiones graves ya que el murciano quiere tener una carrera deportiva duradera.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Yibing Wu?

El partido entre Carlos Alcaraz y Yibing Wu, correspondiente a la tercera ronda del US Open 2026, se juega este viernes 4 de septiembre. El choque entre el español y el chino comenzará entre las 19:00 y 19:30 horas de España aproximadamente ya que se disputará en el segundo turno de la pista Asthur Ashe en la sesión de día.

La hora de inicio del duelo entre Carlos Alcaraz y Yibing Wu se ve condicionado a los que dure el partido entre Jessica Pegula y Leylah Fernández que es el primero que se juegue este viernes en la pista central del US Open 2026.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el US Open 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del US Open, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.