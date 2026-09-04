Luis de la Fuente aterriza en Ceuta y le manda un mensaje a los políticos españoles: "Hay que hacer todo lo que sea para que recuperen la normalidad"

El seleccionador nacional ha acudido a tierras ceutíes junto con la delegación de la RFEF para iniciar la gira de la Copa del Mundo conquistada por España y no ha dudado en apoyar a los ciudadanos que están conviviendo en un momento tan delicado como este. Y, además, ha repasado todos los temas futbolísticos de actualidad que rodean a la 'Roja'

El seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha llegado a Ceuta este viernes y nada más aterrizado ha apoyado a sus ciudadanos. Lo ha hecho acompañado, entre otros, por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, quien ha destacado que no hay “mejor sitio” para que la Copa del Mundo conquistada este verano en Estados Unidos inicie su recorrido por España que Ceuta, “porque esta ciudad ha demostrado que España es Ceuta”.

En cuanto al técnico español y tras recibir agradecimientos de todo tipo, lo primero que ha tenido que responder ha sido una pregunta sobre la retirada de Marcos Llorente de la selección española. Y, en primer lugar, le ha dado las gracias al lateral madrileño “porque es un grandísimo futbolista, una persona excepcional", y ha apuntado que ya lo había "hablado en privado" y que "hay que reconocer su trayectoria", por lo que le ha deseado "todo lo mejor que le queda por hacer por el fútbol y su club”.

El técnico riojano ha incidido en que a partir de ahora este jugador seguirá aportando al fútbol y que todos lo van "a celebrar" porque es lo que quieren "todos los buenos aficionados al fútbol”.

En relación a la final del Mundial 2030, ha insistido en que España debe ser la sede porque forman "un grandísimo país con una estructura fantástica, unas instalaciones excepcionales y una historia futbolística grandísima".

"Somos los actuales campeones del mundo, por lo que qué mejor sitio que jugar una final del Mundial en el país y una de las ciudades del país vigente campeón del mundo”.

Luis de la Fuente se ha referido a la posibilidad de que Marruecos no entre en la candidatura para decir que “esos son ya temas institucionales a otros muchos niveles" y que no sabe "lo que demanda esa toma de decisiones”.

Luis de la Fuente se posiciona sobre la situación de Ceuta.

Y, por supuesto, ha hablado alto y claro sobre la complicada situación que se vive en tierras ceutíes con los miles de emigrantes que han aterrizado durante el pasado mes de agosto: "Yo puedo hablar de fútbol, pero hay que hacer todo lo que se tenga que hacer para ese objetivo, para que recobren la normalidad. No sé qué mecanismos hay que utilizar para que los ceutíes recuperen esa normalidad ya porque es lo más inmediato”.

En relación a la posibilidad de que la selección juegue en la ciudad, ha recordado que estuvo en Ceuta "dirigiendo a la Sub-19 y "en Melilla con la Sub-21", por lo que ha reconocido que se sintieron "muy arropados". "La selección genera una gran expectación y es un orgullo estar en nuestra casa”, ha asegurado.

Luis de la Fuente atiende a Hugo, el reportero más joven de Ceuta

Nada más bajarse del avión, el seleccionador español no lo dudó y atendió al joven reportero Hugo, un niño de Ceuta que ya se encuentra haciendo sus primeras entrevistas con micrófono en mano y asaltando por las calles a todos los famosos y no famosos que considera relevantes.

En primer lugar, Hugo le pregunta por qué sintió en la final del Mundial cuando escuchó el pitido final del árbitro. "Felicidad, tranquilidad y orgullo", le contestó De la Fuente.

Luego, entre nervios por el poco tiempo que tenía para preguntarle, Hugo le cuestiona sobre si tenía algún objetivo para la Nations League. Y el preparador nacional le respondió que sólo se marca como objetivo "el próximo partido".

Y para finalizar el joven reportero le da las gracias al seleccionador por apoyar a la ciudad de Ceuta en estos momentos y le confiese que es un referente para él, a lo que Luis le responde dándole las gracias también y le despide con un gesto muy cariñoso.