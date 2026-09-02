La conexión sevillana de Julen Lopetegui y Luis de la Fuente a través del Cachorro: “La Semana Santa ha calado muy hondo en nosotros”

El entrenador vasco lleva Sevilla consigo allá donde va. El técnico ha desvelado en una entrevista en ESTADIO Deportivo su vínculo con la ciudad, su cultura cofrade y su curiosa ‘disputa’ con Luis de la Fuente por el Cachorro.

Luis de la Fuente ha pasado a la historia como uno de los entrenadores que han conseguido un campeonato del mundo. Su trabajo con la selección española ya es incuestionable. Un hombre humilde, que llegó sin hacer mucho ruido, pero trabajando y cultivando la materia prima de la casa y que se ha convertido en historia nacional tras hacer a todo un país campeón el pasado mes de julio en Nueva York.

Sevilla es una ciudad muy pasional y devota. Quien vive de cerca la esencia de Sevilla termina, casi inevitablemente, abrazando las devociones que sus habitantes llevan tan dentro. Ya es conocida la historia de Luis de la Fuente con la Hermandad del Cachorro y su santísimo Cristo de Expiración tras su paso por Sevilla como futbolista y como entrenador.

El amor de Julen Lopetegui por la ciudad de Sevilla

Pero claro, como podrán imaginarse, no ha sido el único que ha quedado impregnado de la cultura sevillana. Julen Lopetegui también reveló en exclusiva para ESTADIO Deportivo que su familia está muy vinculada con la ciudad y su cultura tras sus tres años y medio en la capital andaluza. “Lógicamente, ese es un amor ya incuestionable, el mío con Sevilla y Sevilla conmigo. Vamos a estar siempre muy relacionados. Tengo grandísimos amigos de Sevilla. Siempre va a ser una ciudad que va a estar muy presente en mi vida familiar”, comentó el seleccionador de Catar.

La fe de Lopetegui y Luis de la Fuente en el Mundial

En el mundial se viralizó en la ciudad una imagen de Julen Lopetegui en la que aparecía con una pulsera del cachorro y también con una estampita de la Macarena que llevaba con él. Al recordarle esa instantánea, mostró a la cámara de videoconferencia por la cual ESTADIO Deportivo estaba realizando la entrevista las dos pulseras que lleva consigo puestas. “La del Gran Poder y la del Cachorro, los dos”, comentaba orgulloso Julen Lopetegui.

Al ser preguntado por el papel de Luis de la Fuente y su especial relación también con la hermandad del Cachorro, dejó un comentario muy curioso: “Luisito, Luisito… Luisito es muy devoto del Cachorro. Los dos ‘nos peleamos’ por el Cachorro. La verdad es que Luis también tiene una historia muy bonita con la ciudad. Fue jugador del Sevilla y nunca ha ocultado su devoción por la ciudad ni por el cachorro”.

Lopetegui no dudó con De la Fuente

Julen Lopetegui, que sabe lo que es preparar un mundial con La Roja (pese a no llegar a sentarse en el banquillo en 2018), se mostró muy satisfecho con el trabajo realizado por el riojano. “Hay que estar muy orgullosos de la Selección, del fútbol español, de Luis y su staff. Nos han hecho disfrutar muchísimo. Han conseguido la segunda estrella para el fútbol español. Creo que ha sido muy merecido”, respondió el vasco al ser preguntado por la selección española.

Luis de la Fuente y esta generación de futbolistas ya son parte de la historia de España. Y aunque el inicio en el mundial no fue sencillo, Julen Lopetegui se sorprendió con las incertidumbres sembradas alrededor del combinado nacional: “Yo recuerdo los inicios del empate con Cabo Verde, y no daba crédito a veces. ¿En qué poco tiempo puede durar el crédito de alguien que se lo ha ganado? Como la selección española, o como Luis de la Fuente. Afortunadamente, terminó como terminó. Y creo que es para estar muy satisfechos”.