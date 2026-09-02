Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, condenado por conducir ebrio

El futoblista del Real Madrid ha sido condenado durante este pasado mes de agosto por un delito contra la seguridad vial al confesar que conducía bajo los efectos del alcohol en la localidad de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria según ha adelantado 'Atlántico Hoy'

Parece que Raúl Asencio sigue sin encontrar el rumbo correcto, tanto en su carrera deportiva como a nivel personal. Raúl Asencio lleva en el dique seco desde el pasado mes de julio cuando en un entrenamiento con el Real Madrid terminó lesionado. Desde entonces, Raúl Asencio no ha podido participar en los encuentros del Real Madrid y continúa su proceso de recuperación.

Raúl Asencio, según ha adelantado el diario 'Atlántico Hoy' habría sido condenado el pasado mes de agosto con una cantidad superior a la permitida de alcohol en sangre. Según el citado diario, la cantidad sería de 0,90 mg/l después del primer control en aire y 0,88 mg/l en una segunda prueba realizada por la misma vía. Esta tasa casi multiplicaba por cuatro la máxima permitida que es de 0,25 mg/l.

Raúl Asencio, condenado por conducir superando la tasa de alcohol permitida

Los hechos habrían ocurrido el pasado mes de agosto cuando Raúl Asencio fue parado en un control de alcoholemia en la autopista GC-1, concretamente en el kilómetro 37,5 que se encuentra en la localidad de Bartolomé de Tirajana. En torno a las 6:30 de la mañana del pasado 16 de agosto, Raúl Asencio fue sometido al control de alcoholemia cuando conducía un Porsche Macan GTS.

Tras someterse a dos controles de alcoholemia, Raúl Asencio superó en ambos los 0,60 mg/l, por lo que el resultado constituía un delito penal que está recogido en el Código Civil en el artículo 379.2. Raúl Asencio pudo marcharse ya que su acompañante, del que no ha trascendido su identidad, fue el que tomó el control del vehículo para que ambos pudiesen continuar la marcha.

Raúl Asencio fue condenado en un juicio rápido

En el juicio rápido en el que Raúl Asencio fue juzgado, el actual jugador del Real Madrid reconoció los hechos por los que estaba siendo juzgados y fue condenado a pagar una multa de 14.400 euros o lo que es lo mismo, 120 euros diarios durante cuatro meses. Raúl Asencio también sufrió la retirada del permiso de conducir durante ocho meses. El juicio se celebró el pasado 19 de agosto en la Plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana y Raúl Asencio aceptó la condena que solicitaba para él la Fiscalía y expresó su arrepentimiento.

La respuesta del Real Madrid a la condena de Raúl Asencio

El Real Madrid, según ha apuntado el diario AS, está en conocimiento de la condena a la que ha sido sometido Raúl Asencio. Así, el cuadro blanco habría transmitido que Raúl Asencio ha "reseteado" y está tratando de cumplir una promesa que se ha hecho a sí mismo y que no es otra que recuperarse al cien por cien de su última lesión y sacar su mejor versión.

Las cuentas pendientes de Raúl Asencio con la justicia

Esta sentencia se conoce a sólo 24 horas de que el defensa comparezca ante la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria en el juicio por caso del vídeo sexual que, presuntamente, grabaron en 2023 en el sur de la isla tres ex compañeros suyos de la cantera del Real Madrid: Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García. El defensa espera quedar libre en esa misma vista en cuanto las dos jóvenes denunciantes confirmen formalmente que le perdonan por haber mostrado esas imágenes a otra persona cuando las recibió en su móvil, tras haberse disculpado en privado con ellas y dado una indemnización.