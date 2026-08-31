Rüdiger recuerda su dura infancia: "Si en la mesa había pollo, eras rico por ese día"

El central del equipo madridista relataba algunos episodios de su niñez en Berlín: "Ser rico era tener comida, y algo que beber. Mi infancia estuvo marcada por la pobreza"

Antonio Rüdiger, futbolista del Real Madrid, ha echado la vista atrás para recordar su infancia en Berlín, un período complicado en la vida del central y que nada tiene que ver con los privilegios de los que goza un jugador de máxima élite en el fútbol profesional. "Mi infancia estuvo marcada por la pobreza", relataba el madridista.

Rüdiger se crio en el barrio berlinés de Neukölln. Su madre había llegado a Alemania procedente de Sierra Leona, mientras su padre era alemán. "Mi infancia estuvo marcada por la pobreza. Ser rico era tener comida, y algo que beber. Si en la mesa había pollo, eras rico por ese día", explicó el central del Real Madrid quien este verano renovaba por una temporada.

Rüdiger y un episodio que le marcó con 8 años

De forma más concreta, Rüdiger narró uno de los episodios que describen su infancia en Berlín. "Un día le pedí dinero a mi madre para un viaje escolar, algunos euros, pero no me dio nada. Recuerdo que lo que me hirió no fue que me haya dicho que no, sino su cara", relató el defensa del Real Madrid.

Aquello, según Rüdiger, le hizo reflexionar sobre sus circunstancias siendo muy pequeño: "Me rompió el corazón que ella me quería dar el dinero, pero no podía. Ahí me dije a mí mismo: ‘Debes ser un hombre ahora’. Tenía 8 años". También el jugador del Real Madrid recordó las complicadas relaciones en aquel contexto: "Pelearme en la calle era algo normal de pequeño".

Los primeros años en la vida de Rüdiger y su sueños futbolísticos cumplidos

Unos primeros años duros para Rüdiger. "Nací en Alemania y crecí en Berlín, en el barrio de Neukölln. Ha cambiado mucho desde que yo era un niño. Hoy se conoce como una zona moderna y gentrificada, pero en aquella época un lugar muy distinto. Aquellas calles de Berlín me moldearon, me enseñaron a defenderme y me hicieron quien soy hoy. En casa no teníamos mucho, pero crecí rodeado de cariño, de una comunidad fuerte y de personas que se apoyaban unas a otras".

La vida luego le cambió notablemente a Rüdiger, quien también reconocía que sus sueños siempre tuvieron que ver con ayudar a su familia. Una reflexión que dejaba poco antes de disputar el pasado Mundial con Alemania. "Mi sueño de niño nunca fue jugar en un equipo concreto. Ni siquiera me podía imaginar que algún día llegaría a vestir la camiseta del Real Madrid", indicaba el jugador que luego añadía: "Mi objetivo siempre fue ayudar a mi familia: trabajar duro, triunfar por ellos y, algún día, devolverles todo lo que habían hecho por mí. Y eso nunca ha cambiado. Y ahora, este verano, voy a representar a Alemania en un Mundial. Para mí supone cerrar el círculo. Me llena de orgullo".

Tras pasar por la cantera del Sttugart con el que llegó al primer equipo, Rüdiger posteriormente militó en la Roma y el Chelsea antes de llegar al Real Madrid. En el verano de 2022 era firmado por el equipo presidido por Florentino Pérez con el que arranca su quinta temporada.