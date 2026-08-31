"El Real Madrid ha renovado a Vinicius para venderle"; Poli Rincón pone patas arriba el futuro del brasileño

El exfutbolista del Real Madrid y del Betis pone en duda el papel del brasileño en el conjunto blanco, pese a ser una de las piezas más importantes para Mourinho

La renovación de Vinicius Junior con el Real Madrid no ha cerrado el debate sobre el futuro del brasileño, acostumbrado a vivir en el centro de la polémica. Más bien todo lo contrario. El nuevo contrato ha abierto todavía más interrogantes sobre su continuidad en el Santiago Bernabéu y sobre el papel que debe tener dentro del equipo de Mourinho, quien no dejar de transmitirle públicamente su confianza y de defender su rol como madridista.

En este contexto, el exfutbolista del Real Madrid y el Betis Poli Rincón ha puesto sobre la mesa una reflexión especialmente contundente sobre Vinicius, al considerar que el Real Madrid ha llevado a cabo la renovación del brasileño bajo una lectura puramente económica. Además, Rincón ha llegado a cuestionar su condición de titular indiscutible en e Real Madrid de Mou.

Poli Rincón apunta al futuro de Vinicius

El análisis de Poli Rincón va un paso más allá y pone el foco en la planificación deportiva del conjunto blanco. "El Madrid ha renovado a Vinicius para venderle", sostiene Poli Rincón, quien entiende que el nuevo contrato podría facilitar una futura operación por el atacante brasileño en lugar de garantizar su continuidad a largo plazo en el club.

La afirmación, de confirmarse, cambiaría por completo la interpretación de la renovación de una de las grandes estrellas de la plantilla blanca, amén de Kylian Mbappé, que sigue siendo el mejor pagado del plantel madridista pese a la reciente renovación de su compañero.

"Lo mejor es que Vinicius no juegue como titular"

Pero Poli Rincón también entra de lleno en el debate estrictamente deportivo y considera que Vinicius no debería tener asegurada su presencia en el once del Real Madrid por delante de otros jugadores de la primera plantilla blanca. "Lo mejor es que no juegue como titular, viendo los jugadores que tiene esta plantilla", afirma el exmadridista en el canal de YouTube del periodista Rubén Martín.

“A Vinicius le han renovado para venderle. Mientras sea bueno para el Madrid, que juegue, yo quedo encantado, pero pienso que es un activo que está finiquitado y no le va a dar ya mucho al equipo”, apostilla Poli Rincón, quien tiene bastante clara su postura sobre Vinicius, quien no acaba de volver a ser ese que impresionó a todos hace algunas temporadas.

Vinicius, muy importante para Mourinho en su Real Madrid

Vinicius hizo uno de los goles del Real Madrid en la goleada ante la Real Sociedad (4-1), confirmando una vez más que es un jugador muy importante para Mourinho. El portugués fue clave en la continuidad del brasileño en el Santiago Bernabéu.

Con el entorno de Arabia Saudí apretando fuerte desde 2024, el Arsenal también fue una de las opciones más viables para que Vinicius dejara Chamartín. Los londinenses podrían haber superado con holgura una oferta de 100 millones de euros por Vini, pero él, realmente, nunca tuvo del todo claro el salir del Real Madrid. El brasileño quiere triunfar en España, país al que llegó en 2018 con la clara intención de triunfar como madridista.