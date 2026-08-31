Mbappé y una colección casi completa de 'víctimas'

El delantero madridista, con su diana ante el Málaga, aumenta a 22 los equipos a los que ha marcado y únicamente se le ha escapado el Elche de los rivales a los que se ha enfrentado

Kylian Mbappé ha comenzado la temporada con fuerza. El delantero francés fue esta domingo uno de los protagonistas del triunfo del Real Madrid ante el Málaga en el Santiago Bernabéu al hacer uno de los goles de los de Jose Mourinho en un partido que acabó con 4-0. El delantero lidera la tabla de goleadores con cuatro dianas y tiene un curioso registro que tiene que ver con la larga colección de 'víctimas' que han probado las cualidades goleadoras del madridista en la competición española Prácticamente todos han probado de sus goles.

Con el del Málaga, tal y como señala @OptaJose, han sido 22 los equipos a los que Mbappé le ha marcado gol en España. O lo que es lo mismo el francés ha anotado frente 22 de los 23 equipos a los que se ha enfrentado en LALIGA. Únicamente se le ha escapado el Elche, un rival al que únicamente se ha enfrentado en una ocasión y con el que tratará de desquitarse. Curiosamente en quince días el cuadro blanco visita el Martínez Valero para enfrentarse a los ilicitanos, una cita en la que el francés podría cerrar el círculo.

Mbappé ya suma 60 goles y sólo Harry Kane mejora sus registros en las tres últimas temporadas

No es el único detalle que señala la dimensión goleadora de Mbappé con el Real Madrid en la que es su tercera temporada desde que llegó al Santiago Bernabéu. El francés ya ha alcanzado las 60 dianas con la camiseta madridista. Solo Harry Kane, atacante del Bayern de Múnich, ha anotado más en las cinco grandes ligas europeas desde la temporada 2024/25. Han sido 62 para el inglés.

Después de no marcar en el debut contra el Espanyol, Mbappé hizo tres goles frente a la Real Sociedad a los que añadió el del Málaga. Todos ellos logrados en el Santiago Bernabéu. El francés, junto con el extraordinario arranque de su compañero Jude Bellingham están siendo claves en el arranque de la segunda era Jose Mourinho en el Real Madrid que ha comenzado con pleno de victorias en sus tres primeros partidos.

El nivel de Mbappé hizo que Mourinho pidiera el Balón de Oro para el francés

Precisamente hace unos días Mourinho, en la rueda de prensa previa al partido contra el Málaga, se refirió a Mbappé, sin nombrarlo directamente, y el nivel que ofrece que le hace merecedor del Balón de Oro. "Sabemos dónde están los mejores, están aquí. Sabemos quién ha hecho historia a nivel individual este verano", en clara referencia al francés que se convertía en el máximo goleador de los Mundiales con los 10 logrados en la última edición.

"El Balón de Oro tiene que ser para esos jugadores que, cuando se retiran, echamos de menos para la eternidad. No puedes dar el Balón de Oro porque ganó la Champions o el Mundial. No tiene que ser del PSG ni de España", argumentaba Mourinho sobre este premio y apuntaba claramente a Mbappé como merecedor del galardón.