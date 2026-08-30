Dani Ceballos se deja ver en el Bernabéu mientras el Betis encaja las piezas para hacer bueno su plan

Con el utrerano solo quedarían flecos por resolver, pero antes hay que abrir el necesario espacio en el límite salarial, trabajando para colocar a Iker Losada y Gonzalo Petit mientras se valoran las ofertas por Pablo García. Solo una venta importante, con Nelson Deossa aún en la rampa de salida, permitiría ir también por el pivote que reclama Pellegrini

El Real Betis afronta la recta final del mercado de fichajes con varios frentes abiertos, aunque el gran nombre propio, a la postre, sigue siendo el mismo que en los dos últimos meses: Dani Ceballos. Fue a finales de junio cuando el utrerano se desvinculó oficialmente del Real Madrid y desde entonces se han venido sucediendo nuevos capítulos de un 'culebrón' que ha tuvo otras entregas en mercados anteriores. Pero el desenlace se acerca y todo apunta a que habrá final feliz.

El plan del Betis y el de Pellegrini

Consciente de las dificultades para rematar la planificación por el casi nulo espacio salarial existente, Manuel Pellegrini ya dejó claras sus preferencias en la rueda de prensa previa al encuentro ante el Levante a la hora de reforzar el centro del campo. Pidió un mediocentro "posicional, más que defensivo", pues explicó que ya tiene a sus órdenes "muchos mediocampistas de ida y vuelta". Y dentro de ese perfil, no escondió su ilusión por poder contar de nuevo con Sofyan Amrabat. "Como técnico es mejor contar con un jugador que ya estuvo aquí, que sabe la dinámica del juego, que ha estado con nosotros. Sin lugar a dudas que eso sería un avance importante para nosotros", afirmó.

Incluso, el 'Ingeniero' ha venido dialogando durante el verano con el marroquí para pedirle que esperase al Betis y no escuchara otras ofertas. Pero en el club y la dirección deportiva liderada por Manu Fajardo no han ido por el mismo camino. El propio Amrabat ha confirmado al firmar por el Ajax de Amsterdam que mantenía conversaciones con el conjunto neerlandés desde el mes de abril y, en su lugar, como informa Mundo Deportivo, lo que se espera en La Cartuja poder anunciar antes del cierre del mercado (fijado para el martes 1 de setiembre a las 23:59 horas) es el fichaje de Dani Ceballos.

Las salidas tienen la llave para el regreso del 'hijo pródigo'... y el fichaje del pivote

Se confía en generar el espacio suficiente en el LCPD para fichar primero al utrerano y en segundo lugar, si hay alguna venta importante, al pivote reclamado por el técnico chileno. Para ello, se trabaja en las salidas de Iker Losada y Gonzalo Petit, ya sea bajo la fórmula de nuevas cesiones o traspasados definitivamente, y se valoran las propuestas de Hull City y Olympiacos por Pablo García. Pero también se pretende aún dar salida a Nelson Deossa, pese a su intención de continuar, lo que facilitaría la llegada del relevo de Amrabat.

Todo ello, sin descartar un traspaso millonarios como el de Natan, por el que se han interesado Manchester City y FC Barcelona, lo que obligaría a buscar un relevo para el eje de la zaga pero facilitaría al mismo el fichaje de un '5' de nivel para contentar a Pellegrini.

Celebrando los goles del Real Madrid

Así se mueven las piezas del puzle verdiblanco a poco más de dos días para el cierre de la ventana de transferencias. Y mientras tanto, Dani Ceballos se muestra tranquilo, dejándose ver este mismo domingo en el palco del Santiago Bernabéu, donde ha sido cazado celebrando los goles de su ex equipo ante el Málaga. Con el acuerdo con el Real Betis solo pendiente de flecos por resolver, existe la confianza por todas las partes de que, al final, habrá hueco para poder formalizar su regreso, algo que a buen seguro sería anunciado a bombo y platillo, al estilo de lo sucedido con Antony en las últimas horas del pasado mercado de verano.

Los plazos permitidos en el fichaje de Dani Ceballos

Además, el ex madridista podría firmar incluso más allá del límite del próximo martes, pues cuenta con la condición de agente libre y eso le permite elegir equipo fuera de los plazos establecidos, siempre que haya fichas libres. Pero lo que no podría el Real Betis es inscribirlo para la Fase Liga de la Champions más allá del 1 de septiembre. Ese es el tope impuesto por la UEFA, coincidiendo con el final del mercado, reabriendo el periodo de inscripción ya en el mes de febrero, de cara a las rondas eliminatorias.