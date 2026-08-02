El enésimo gesto de Dani Ceballos a través de su nuevo 'protegido' en verdiblanco

El mediapunta ex madridista, que espera una llamada desde La Cartuja este verano para dejar de ser nueve años después el 'hijo pródigo', comparaba el regate con caño incluido de José Antonio Morante Jr. con la faena de su padre ese mismo día en la plaza de toros del Puerto de Santa María

Dos días después de recibir una cornada en la mano derecha en Palma de Mallorca, el diestro Morante de La Puebla no sólo toreó este sábado en El Puerto de Santa María, sino que salió a hombros, junto a Alejandro Talavante, tras cortar dos orejas en el encierro con astados de Álvaro Núñez. A la misma hora que todo empezaba y a apenas 116 kilómetros de distancia, en el Municipal de La Línea de La Concepción, su hijo y tocayo José Antonio Morante Antúnez era titular y realizaba una faena de aliño al regatear con un caño de espaldas al lateral de la UD Almería Marcos Luna, acción que generó los 'olés' en las gradas.

Los mismos que, un buen rato después de que el partido de fútbol terminara, acompañaron al diestro cigarrero y al pacense fuera de la Plaza Real, que tanto alabara antaño Joselito 'El Gallo'. Dos momentos, el del torero veterano y el balompedista incipiente, que unió con su enésimo guiño en verdiblanco un amigo personal de ambos, Dani Ceballos. "Bonito y jugón, sí… pero el arte de verdad lo puso ayer el loco en El Puerto de Santa María", escribía el utrerano en su perfil oficial de la red social 'X' (antes Twitter) sobre la jugada del extremo.

'Padrino' de Dani Pérez, ahora en el Valladolid, ensalza ahora a Morante Jr.

Fan declarado en su día, todavía como jugador del Real Madrid, del mediapunta Dani Pérez, no ha dejado de elogiar en estos años Dani Ceballos a su homónimo cerreño, ahora desvinculado del Real Betis para probar fortuna en el Real Valladolid. A su lado cuando en 2023 sufrió una grave lesión del ligamento cruzado, aplaudió su vuelta y seguro que seguirá en la distancia sus evoluciones en el Nuevo Zorrilla. Ahora, el utrerano ha decidido apadrinar a Morante Antúnez, con el que se le ha visto cenando y en la plaza viendo ambos al padre de éste, así como antes y después intercambiando regalos y camisetas con el afamado diestro de La Puebla del Río.

Un verano decisivo para su carrera profesional

Desvinculado desde hace cinco semanas del Real Madrid y, por ende, agente libre, Dani Ceballos disfruta del nacimiento de sus primeras hijas, gemelas además, mientras se ejercita por su cuenta a la espera de una llamada del Real Betis, que le pidió no tener que pagar traspaso y, ahora, le exige paciencia para hacerle hueco, seguramente ya a finales de agosto y tras alguna salida más en la medular, en el panorama salarial verdiblanco. Después de rechazar a clubes como el Ajax, el centrocampista está cumpliendo su parte, aunque, impaciente, no quiere quedarse sin margen de maniobra ni opciones de continuar su carrera si no fructifica la vía bética.