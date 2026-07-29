Dani Pérez confirma su desvinculación total del Betis: "El Valladolid ha sido el que ha apostado de verdad por mí"

El centrocampista, que confiesa que ha renovado su abono como bético, deja claro que quería que la totalidad de sus derechos los tuviera el Real Valladolid pese al deseo del Betis de guardarse un porcentaje

A principios de julio, el Valladolid anunció el fichaje para el centro del campo del canterano bético Dani Pérez, que terminaba contrato el pasado el 30 de junio en La Palmera.

Por entonces se llegó a decir que, como parte de un traspaso a coste cero, la entidad heliopolitana se había asegurado en la operación un porcentaje de su pase de cara a una futura venta y también una opción de recompra, pero el propio futbolista ha afirmado que su desvinculación ha sido total tras doce años en La Palmera más allá de su sentimiento bético confeso.

Dani Pérez pidió que el Valladolid tuviera la totalidad de su pase

“Yo quería que el 100% de mis derechos los tuviera el club que de verdad ha apostado por mí y ese es el Real Valladolid”, señaló en Marca el centrocampista de 21 años, que intervino en las conversaciones para que así fuera sin que ello signifique que sienta menos los colores heliopolitanos.

“Yo siempre seré bético, de hecho he renovado mi abono, pero creo que he tomado la decisión adecuada saliendo. Quería dar el salto al fútbol profesional ya y no lo dudé", apuntó Dani Pérez, que pide que las lesiones, un lastre hasta ahora en su carrera, le permitan disfrutar de continuidad.

"Soy un jugador humilde que maneja muy bien el control y el pase. Ojalá me respeten las lesiones y pueda desplegar mi fútbol", señaló el medio ofensivo sevillano, que sabe que no será sencillo ganarse un puesto en el equipo pucelano.

Listo para una dura competencia

"Estoy preparado para los minutos que vengan, somos muchos y el míster tiene que repartirlos. Esta concentración nos va a hacer crecer como equipo, vamos todos a una y esa es la clave. Somos jugadores muy jóvenes que venimos con muchas ganas e ilusión", admitió Pérez, que también reveló lo que le pide el entrenador.

"El míster quiere que seamos protagonistas con y sin balón. Por mucho que empecemos la temporada con tres salidas consecutivas, somos un club grande y no tenemos que tener miedo a nada", explicó.

Protegido de Pellegrini, dos lesiones cortaron su progresión

Cabe recordar que Dani Pérez era uno de los grandes protegidos de Pellegrini, pues lo comparó con Lo Celso y lo tuvo muy presente antes de que las dos lesiones sufridas frenaran su progresión.

Y es que en la campaña 23/24 sufrió que una rotura del ligamento cruzado y en septiembre de 2025 sufrió un nuevo problema físico que lo dejó a última hora fuera del Mundial sub 20. Ahora espera encauzar su carrera en Pucela.