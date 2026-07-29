Homenaje a Lo Celso en Rosario con un mensaje claro antes de regresar al Betis: "Es el próximo en volver"

El medio bético fue homenajeado por Rosario Central en un acto emotivo en el que hubo guiños acerca de su posible regreso al club donde empezó: "Es el paso previo"

Giovani Lo Celso se encuentra de vacaciones en su país después de alcanzar la final del Mundial con Argentina y no se sumará a la pretemporada hasta la segunda semana de agosto mientras surgen rumores del interés que despierta en el mercado.

Durante su estancia en su tierra, el centrocampista bético recibió un homenaje este martes en su casa por parte del club Rosario Central, que le rindió tributo por su subcampeonato del mundo con la albiceleste.

Así, antes del partido que enfrentó al equipo 'Canalla' contra Racing de Avellanada en el Estadio Mundialista Gigante de Arroyito, el club en donde comenzó su carrera antes de dar el salto al PSG por diez millones de euros y la afición homenajearon a Lo Celso en un bonito acto que emocionó al futbolista y contó con un protagonista de lujo.

Di María hizo los honores y se lanzó un augurio sobre la vuelta de Lo Celso

Y es que el encargado de entregarle la placa fue Ángel Di María, campeón del mundo en 2022 y ahora en las filas de Rosario Central tras haber conquistado Europa. La presencia del 'Fideo' provocó un comentario revelador por parte del periodista que narró el partido, Fernando Lingiardi, que se refirió al regreso de Lo Celso para vestir la camiseta canalla.

“Me parece que es el próximo que en algún momento pega la vuelta a Central”, señaló el narrador, que fue más allá en sus apreciaciones: “Cariño recíproco de un centralista de corazón sin dudas. Me parece que este es uno de los pasos previos que van preparando el camino para un regreso”.

A la salida del estadio, Lo Celso respondió a tanto cariño. "Feliz de estar acá, otra vez con la gente. Muy emocionante, la verdad que fue un momento muy especial. Muy emotivo, muy feliz”, indicó el internacional argentino, que, de momento, no tiene intención de salir este verano de Heliópolis.

El precio impuesto por el Betis a Lo Celso

Lo Celso, con un valor de mercado de ocho millones de euros, tiene contrato hasta 2028 en La Palmera, donde no descartan su venta si llegara una jugosa oferta que rondara los 10-15 millones de euros, si bien a día de hoy no hay indicios de que vaya a poner fin a su etapa como verdiblanco en este mercado a pesar de que se han producido acercamientos de equipos interesados en sus condiciones. Un buen Mundial habría aumentado la competencia, pero Gio gozó de poco protagonismo más allá de su golazo en el único partido que jugó ante Jordania.

El medio rosarino, lastrado por una lesión, desempeñó un papel secundario en el Betis la campaña pasada, con 1.777 minutos repartidos en 32 partidos y un balance de tres goles y tres asistencias.