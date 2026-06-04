A falta de oficialidad, Dani Pérez empieza con las despedidas: "Nos vemos pronto"

Pasó reconocimiento este martes en Valladolid y firmará hasta 2029 con los pucelanos, aunque en La Cartuja se guardaron hace un par de meses un 20% de cualquier venta futura, así como sendas opciones de recompra tanto en Primera como en Segunda división por el mediapunta

Sólo resta la oficialidad, que debería llegar antes de que acabe la semana, para el traspaso de Dani Pérez al Real Valladolid. Los pucelanos, que llevan un par de meses detrás del mediapunta cerreño, lo tienen todo arreglado con el Real Betis desde hace tiempo, por lo que, tras viajar el futbolista de 20 años este martes a la capital oficiosa de Castilla y León para pasar reconocimiento y cubrir los últimos trámites, todo lo pendiente se antoja burocrático. Como ya es sabido, el internacional español desde categoría sub 16 a sub 20 (se quedó a las puertas del último Mundial), firmará por tres temporadas en el Nuevo Zorrilla, con pluses, pero sin cantidad de venta, a favor de los verdiblancos.

Y es que, formalmente, Dani Pérez quedaba libre el próximo 30 de junio de 2026, aunque las buenas relaciones con el director deportivo albivioleta, Víctor Orta, han permitido que se adelanten a la competencia (lo querían varios clubes de Segunda división) a cambio de algunas concesiones en forma de variables. Por ejemplo, al firmarse la operación (a coste cero, hay que precisar) durante el presente ejercicio, los heliopolitanos han incluido la conservación de un 20% de sus derechos para cualquier cambio futuro de aires, aparte de su tajada en los derechos de formación si se va al extranjero.

Igualmente, si explotara como pucelano y el Real Betis quisiera recuperar a su canterano, podría hacerlo compensando a un Real Valladolid que le habría servido de fogueo y trampolín con una cantidad económica reseñable: cuatro millones de euros si el cuadro castellano-leonés está en Segunda división, el doble si ha vuelto a Primera. Una manera de seguir con control sobre un futbolista muy del agrado de Manuel Pellegrini, que le ha brindado cinco oportunidades de jugar con el primer equipo verdiblanco, donde, eso sí, tiene harto difícil promocionar definitivamente ante la existencia en la plantilla de jugadores como Isco Alarcón, Giovani Lo Celso o Pablo Fornals.

El primer adiós, agradecido, a Dani Fragoso: "ojalá algún día yo también pueda devolverte..."

"Míster @danifragosoescribano, todavía recuerdo aquella charla de diciembre, cuando parecía que todo había terminado. Sin embargo, los dos decidimos remar en la misma dirección y seguir creyendo. Gracias por todo lo que me has enseñado, por tu confianza y por cada consejo en el día a día. Pronto el fútbol te devolverá todo y ojalá algún día yo también pueda devolverte, aunque sea una pequeña parte, de todo lo que has hecho por mí. Nos vemos pronto", escribía Dani Pérez este jueves en una 'story' de su perfil oficial en Instagram, donde ha empezado a despedirse del Real Betis y sus responsables.