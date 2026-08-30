Bellingham: "Los últimos 20 minutos fueron malísimos, no sé por qué"

El centrcampista inglés volvió a ser decisivo en el triunfo del Real Madrid ante el Málaga, con un gol y protagonismo en el segundo, en una tarde en la que también explicó las claves de su excelente arranque de temporada

Jude Bellingham atraviesa uno de sus mejores momentos desde que aterrizó en el Santiago Bernabéu. En los tres primeros encuentros del campeonato suma dos goles y dos asistencias, además de haber participado directamente en el segundo tanto frente al conjunto malaguista.

La explicación, según el propio futbolista, está relacionada con la libertad que le está concediendo José Mourinho sobre el terreno de juego. El técnico portugués está situando al inglés por detrás de los dos delanteros, aunque con margen para aparecer en diferentes zonas. "Estoy un poco más libre. Con libertad para moverme más alto o más bajo si lo necesitamos. Estoy disfrutando mucho y por eso estoy jugando bien".

Este nuevo rol ha permitido recuperar al Bellingham más determinante. El jugador que fue decisivo en su primera temporada en el Real Madrid y ahora vuelve a aparecer cerca del área, con capacidad para conducir, llegar y aprovechar su potente disparo. Además, el inglés quiso agradecer la ovación que recibió cuando abandonó el terreno de juego. "Es muy especial siempre, es un honor jugar para este club y en este estadio y con esta afición. La ovación ha sido muy bonita".

Crítica pese a una goleada

Aunque el resultado fue contundente, Bellingham no terminó completamente satisfecho con el rendimiento de su equipo en la victoria por 4-0 sobre el Málaga. El Real Madrid dominó con claridad y llegó al descanso con un 3-0, pero el ritmo descendió notablemente después del intermedio. "La primera parte fue un partidazo, pero los últimos 20 minutos fueron malísimos. No sé por qué, pero no fueron buenos", admitió en declaraciones realizadas a la televisión oficial del club blanco.

El comentario refleja la exigencia del centrocampista pese a una victoria que mantiene al conjunto blanco con pleno de triunfos después de tres jornadas. El equipo de Mourinho sentenció el encuentro en media hora, pero no mantuvo la misma intensidad durante el tramo final.

Bellingham también puso en valor la profundidad de la plantilla después de que Mourinho introdujera cinco modificaciones respecto al once que había utilizado ante la Real Sociedad. "Tenemos una plantilla muy fuerte. Un equipazo con calidad en todos los lados. Y cuando el míster quiere cambiar, los que no juegan el otro día están listos y por eso juegan tan bien hoy".

Una versión que recuerda a su primer año

El rendimiento del internacional inglés está empezando a recordar al futbolista que deslumbró durante su primera temporada en el Santiago Bernabéu. Entonces terminó con 23 goles y 13 asistencias y fue una de las grandes figuras del equipo que conquistó Liga y Champions.

Sus registros ofensivos fueron posteriormente a menos, hasta cerrar la pasada campaña con ocho goles y cuatro asistencias. Ahora, su inicio invita a pensar en una recuperación de aquella versión.

Mourinho ya había destacado antes del encuentro la importancia de Bellingham dentro de su proyecto y sus diferentes recursos para influir en los partidos. "Es un jugador único y superimportante para el equipo. Es un jugador con talentos diferentes, desde el físico al mental y al táctico. También tiene la condición de recuperar balones y de presionar y la condición de goleador, su juego por arriba. Es un jugador absolutamente impresionante".

El británico ha encontrado nuevamente el juego que potencia sus virtudes. Con libertad para aparecer entre líneas y acercarse al área, Bellingham vuelve a sentirse protagonista y el Real Madrid está aprovechando su mejor momento para arrancar el curso con paso firme.