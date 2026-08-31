Dani Carvajal, sin equipo, tiene una vía de escape tras el cierre del mercado de fichajes

El exlateral del Real Madrid podrá encontrar equipo después del 31 de agosto, aunque la UEFA impone una fecha límite si quiere disputar alguna competición europea internacional

Dani Carvajal afronta las últimas horas del mercado de fichajes como agente libre después de cerrar su histórica etapa en el Real Madrid. El mercado de Primera y Segunda división termina este martes 1 se septiembre a las 23.59, pero el lateral madrileño no estará obligado a encontrar equipo antes de esa hora.

La normativa contempla una excepción para los futbolistas cuyos contratos hayan terminado antes del cierre del periodo de inscripción. Eso permite a Carvajal firmar e inscribirse posteriormente con un nuevo club, aunque existe una salvedad importante si su próximo destino participa en una competición UEFA.

Dani Carvajal dejó el Real Madrid después de 13 temporadas

El pasado 18 de mayo, el Real Madrid anunció oficialmente el acuerdo alcanzado con Dani Carvajal para poner fin a su etapa como futbolista del conjunto blanco coincidiendo con la finalización de su contrato.

Se cerraba así una trayectoria de 13 temporadas en el primer equipo que convirtió al lateral en uno de los jugadores más laureados de la historia de la entidad. Carvajal disputó 427 encuentros oficiales con el Real Madrid y conquistó 26 títulos.

Su palmarés explica la dimensión de la salida. El madrileño levantó seis Champions League, además de seis Mundiales de Clubes, cinco Supercopas de Europa, cuatro Ligas, dos Copas del Rey y cuatro Supercopas de España.

Pero aquel anuncio también significaba que Carvajal comenzaba el mercado estival como futbolista sin contrato. Y esa condición es precisamente la que le permite disponer de una ventana que no tienen los jugadores vinculados todavía a otro club.

La FIFA permite a Carvajal fichar después del cierre

El punto clave está en la normativa de la FIFA sobre los periodos de inscripción. La regulación contempla que pueda inscribirse fuera de los plazos establecidos “al jugador profesional cuyo contrato haya terminado de forma natural o se haya rescindido de mutuo acuerdo antes de que finalice el periodo de inscripción aplicable al club contratante”.

Carvajal encaja en ese supuesto porque su contrato con el Real Madrid terminó al finalizar la temporada y el futbolista afrontó el mercado como agente libre.

Por tanto, si el martes a las 23.59 continúa sin equipo, no quedará obligado a esperar hasta el siguiente mercado de invierno. Un club podría llegar a un acuerdo con él posteriormente y tramitar su inscripción conforme a la excepción prevista en la normativa.

La UEFA sí pone una fecha límite al ex del Real Madrid

La libertad de Carvajal, sin embargo, no es absoluta. El principal límite aparece si el lateral quiere disputar competición europea con su próximo equipo. La UEFA establece su propio periodo para registrar jugadores en sus tres competiciones de clubes. Para esta temporada, el plazo para las inscripciones se extiende hasta el 2 de septiembre a las 23.59 horas.

Eso significa que Carvajal tendría todavía margen después del cierre del mercado nacional, pero debería resolver su futuro antes de esa fecha si quiere ser inscrito en la Champions League, Europa League o Conference League.

La diferencia de apenas unas horas puede resultar decisiva. Un club español podría incorporar al lateral como agente libre después del cierre del mercado doméstico, pero si pretende utilizarlo en Europa deberá cumplir también los plazos establecidos por la UEFA.

Las diferentes opciones de Dani Carvajal después del mercado

La condición de agente libre abre a Carvajal un escenario mucho más amplio que el de otros futbolistas que se encuentran todavía bajo contrato. Su experiencia, su palmarés y su historia con la selección española convierten al lateral en un nombre atractivo para clubes que necesiten reforzar el costado derecho. Además, no existe una operación de traspaso que negociar con el Real Madrid, algo que facilita las conversaciones económicas.

En los últimos días han aparecido diferentes posibilidades alrededor de su futuro, como clubes europeos, como Inter de Milan y Bayer Leverkusen, equipos de Arabia Saudí, Qatar y la MLS aunque todavía no existe un destino confirmado. El principal interrogante es si el futbolista priorizará continuar en una gran liga europea o esperará una oportunidad concreta incluso después de que expire el plazo para inscribirse en competiciones UEFA.

También existe la posibilidad de que aparezca una propuesta fuera de Europa una vez cerrado el mercado español. Lo que cambia completamente el escenario es que Carvajal no tiene la presión del reloj que sí tienen los jugadores que deben completar un traspaso. Puede esperar y elegir su próximo proyecto, aunque cada día que pase reducirá las opciones de incorporarse a un equipo que compita en Europa.

Carvajal puede esperar, pero la Champions tiene prisa

El caso del exmadridista demuestra que el cierre del mercado no significa necesariamente el final de todas las operaciones. Para la mayoría de jugadores, el martes a las 23.59 marcará el punto final. Para Carvajal, en cambio, será únicamente el comienzo de otra fase.

El lateral puede encontrar equipo después gracias a su condición de agente libre, pero tiene una ventana mucho más corta si su objetivo pasa por disputar competición europea esta temporada. El 31 de agosto no será, por tanto, la fecha límite definitiva para Dani Carvajal. El verdadero reloj empezará a correr con fuerza hasta el 2 de septiembre.

Y ahí estará la decisión más importante: esperar una oportunidad que considere adecuada o aceptar antes de esa fecha una propuesta que le permita volver cuanto antes al fútbol de máximo nivel.