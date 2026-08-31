Sergio Martínez es jugador del Real Madrid por el acuerdo del pago de su cláusula

El Racing de Santander ha comunicado el traspaso del centrocampista que inicialmente militará en el Castilla aunque con posibilidad de integrarse en la dinámica del primer equipo

Lo que era un secreto a voces ha adquirido carácter oficial este lunes con el anuncio del traspaso de Sergio Martínez al Real Madrid. Ha sido el propio Racing de Santander, a través de un comunicado el que ha dado a conocer la noticia. Además ha explicado que se trata de un movimiento mediante un acuerdo para el pago de su cláusula de rescisión.

El Racing de Santander ha señalado que el Real Madrid "se compromete al pago, en una sola entrega, de la totalidad de la cantidad fijada como cláusula de rescisión del contrato que unía" a Sergio Martínez con la entidad cántabra. De esta forma el centrocampista pasa a formar parte del club madridista que paga por este movimiento 3 millones de euros.

Sergio Martínez, en la cantera del Racing de Santander desde los 10 años

Desde algunas semanas había trascendido el deseo del Real Madrid y los movimientos por el centrocampista de tan solo 19 años que ha debutado esta misma temporada en Primera División. Lo hizo en el encuentro de la primera jornada contra el Villarreal en El Sardinero, donde el futbolista dejó su sello al anotar un auténtico golazo frente a los castellonenses.

Además el Racing de Santander, que ha recordado que Sergio Martínez pertenece al club cántabro desde los 10 años de edad y en el que ha escalado todos los peldaños desde el Alevín B hasta el primer equipo, ha querido "desear al futbolista todo el éxito que se merece en sus próximos retos profesionales y personales". El centrocampista se marcha tras disputar 15 encuentros con el primer equipo del Racing de Santander.

Cuatro años con el Real Madrid para inicialmente jugar con el Castilla

La llegada de Sergio Martínez al Real Madrid es una apuesta de futuro por el centrocampista que se compromete con la entidad blanca por cuatro temporadas. El plan inicial con el jugador es que juegue habitualmente con el Castilla aunque también tendrá la posibilidad de entrenarse en la dinámica del primer equipo a las órdenes de Jose Mourinho.

Aunque se valoró la posibilidad de que pudiera continuar como cedido en el Racing de Santander, finalmente no se dio la posibilidad y Sergio Martínez hace las maletas para fichar por el Real Madrid. La competencia en el primer equipo hace que inicie su aventura en el filial blanco. Ya desde hace tiempo los del Santiago Bernabéu estaban tras sus pasos, unidos a otros equipos que lo seguían desde algunos meses, entre ellos el Barcelona también había puesto sus ojos en él.

El hecho de que marcara el golazo de la primera jornada ha provocado que se desencadenaran los acontecimientos. Sergio Martínez se ponía definitivamente en el escaparate, de ahí que el Real Madrid decidiera dar el paso para ficharlo ahora. La entidad madridista aún no ha oficializado la incorporación, algo que se podría producir pronto. Sí lo ha hecho el Racing de Santander que se queda sin un futbolista de una enorme proyección y que apenas ha podido jugar en el primer equipo.