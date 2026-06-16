El Real Madrid anuncia la renovación de Rüdiger por una temporada

El central alemán terminaba contrato ahora y se vincula hasta el verano de 2027 para ponerse a las órdenes de Jose Mourinho en el nuevo proyecto madridista

Antonio Rüdiger seguirá jugando una temporada más en el Real Madrid. Así lo ha anunciado este martes la entidad madridista que ha comunicado el acuerdo de renovación del futbolista hasta junio de 2027. Lo que era un secreto a voces se ha oficializado con el defensa que terminaba con la presente campaña su relación con los blancos.

De esta forma Rüdiger se pondrá a las órdenes de Jose Mourinho la temporada que viene. Las partes estaban convencidas de alargar su vinculación, aunque no ha sido hasta este martes cuando se ha oficializado la renovación del central. "El Real Madrid C. F. y Antonio Rüdiger han acordado la ampliación del contrato de nuestro jugador, que queda vinculado al club hasta el 30 de junio de 2027", explicaba el club madridista en un escueto comunicado.

Rüdiger ha sumado ocho títulos con el Real Madrid al que llegó en el verano de 2022

Rüdiger se encuentra estos días con la selección de Alemania disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Jugaba en el tramo final del contundente triunfo de los alemanes frente a Curazao y su permanencia y la de su selección en la competición marcarán su incorporación al trabajo a las órdenes de Mourinho.

Se cumplen cuatro años desde que Rüdiger se unió al Real Madrid en el mercado de verano de 2022, con la carta de libertad y procedente del Chelsea. Desde entonces ha sido uno de los puntales defensivos del equipo blanco, siempre y cuando las lesiones le han respetado. Con el equipo madridista ya suma 182 partidos repartidos en cuatro temporadas. Con la entidad madridista suma ocho títulos. Así ha ganado un Champions League, dos Mundiales de Clubes, dos Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España.

Ahora, después de dos temporadas sin títulos, Rüdiger quiere volver a levantar campeonatos con el Real Madrid que dirigirá desde el banquillo Jose Mourinho. A sus 33 años, el defensa alemán apunta a que nuevamente será uno de los referentes defensivos del equipo, con su liderazgo, contundencia y fortaleza física.

La configuración de la defensa del Real Madrid va quedando cuadrada

La renovación de Rüdiger con el Real Madrid consolida una defensa que va quedando cuadrada para la temporada que viene. Si este lunes la entidad blanca anunciaba la contratación de Marc Cucurella, ahora llega la renovación del central. En próximas fechas también debería de oficializarse otros dos nombres que el club tiene cerrados para la zaga. Se trata del lateral derecho Denzel Dumfries y del central Ibrahima Konaté. Futbolistas de fortaleza física en todos los casos para este equipo blanco de Mourinho.

Además de Rüdiger y Konaté, el Real Madrid contará para la temporada que viene como centrales con Dean Huijsen, Raúl Asencio y Eder Militao. Cierto es que la lesiones han debilitado en muchas fases de la temporada al equipo blanco, de ahí que se quiera reforzar y apostar por una pieza tan solvente como la del alemán que ha sido un fijo esta pasada campaña.