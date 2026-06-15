El Real Madrid se lleva a otra perla del Sevilla

Tras la dolorosa fuga de Alexis Ciria, el club blanco se hace con el prometedor portero Ricardo Borrero, de 15 años, quien ha asegurado que se trata de "un sueño hecho realidad" después de varias temporadas en la cantera nervionense

Además de la necesidad de vender a varios de sus mayores activos en la primera plantilla, el Sevilla FC también viene sufriendo dificultades para retener a algunas de las perlas de su cantera. Si días atrás era el Real Betis el que se llevaba al prometedor Adrián Sina, internacional en la categorías inferiores de Albania, ahora es otro joven cadete el que hace las maletas para poner rumbo al Real Madrid.

Se trata del meta Ricardo Borrero Fernández, de 15 años, quien ha celebrado su incorporación al club blanco después de varias campañas formándose en la Ciudad Deportiva Cisneros Palacios, donde venía destacando por su gran progresión. Su agilidad bajo palos y su envergadura física, pues ya mide 185 centímetros de altura, han llamado la atención de unos técnicos madridistas que se están acostumbrando a 'pescar' en la carretera de Utrera, con el consiguiente enfado en Nervión.

La felicidad de Ricardo Borrero: "Con muchas ganas de emnpezar"

"Muy feliz y contento de firmar con el mejor club de la historia y por darme esta gran oportunidad. Agradecer al Real Madrid C.F. por haber confiado en mí, a mí familia y también @lucasportstalents que me han ayudado en este proceso. Esto es un sueño hecho realidad y con muchas ganas de empezar en este gran club. ¡Hala Madrid!", ha escrito en sus redes sociales el ya cancerbero del club presidido por Florentino Pérez.

De momento ha firmado por una temporada, pero existe la posibilidad de prorrogar su contrato por otras dos en función de su rendimiento. Su aval son los buenos números presentados esta última campaña con el Cadete B sevillista, aunque también pudo debutar con el Cadete A de División de Honor Andaluza, que acabó campeón. En total ha disputado 28 encuentros, en los que ha recibido 17 goles, contando su participación con la Selección Sevillana en la Copa Andalucía.

También lo celebran en su localidad

Natural de Beas, también en la localidad onubense se han mostrado orgullosos por el paso dado por Ricardo Borrero. "El talento beasino llega a donde se proponga y sorprende cada día. Ricardo fue declarado Mejor Deportista Beasino en la última Gala del Deporte de Beas, por la ya importante proyección que tenía en su incipiente carrera, entonces en el Sevilla FC. Ahora firma por 3 temporadas con los Blancos. Enhorabuena Ricardo. Te deseo la mayor de las suertes en este club de prestigio y con asentada afición en el municipio. Sé que llevas Beas a donde vayas. Y Beas va contigo”, ha declarado su alcalde, José Leñero.

Toma el mismo camino que Alexis Ciria, del que siguen pendientes en Nervión

De este modo, la fuga de Ricardo Borrero rumbo a Valdebebas se suma a la dolorosa de Alexis Ciria en el pasado mercado invernal. El extremo era una de las grandes promesas de un Sevilla FC que no pudo hacer nada por retenerlo unos meses antes de que acabase su contrato. Al menos, logró acordar un traspaso a bajo coste que sí contempla la posibilidad de una jugosa ganancia en caso de que el extremo de 18 siga derribando puerta y llegue a debutar con el primer equipo del Real Madrid. De momento, ha brillado con fuerza en el Juvenil A merengue, con el que ha levantado tres títulos, y ha sorprendido también con sus apariciones en el Castilla, lo que le ha valido para formar parte de la prelista de España para el Europeo sub 19 junto a Nico Guillén, otro de los talentos nervionenses que sí ha sido atado con un contrato hasta 2029.